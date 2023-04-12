Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды

В комитете Омского городского совета по вопросам ЖКЗ сегодня обсуждали реализацию на территории города национального проекта «Экология». Замглавы ДГХ Николай Машков рассказал о существовании ряда проблем, одна из которых — несанкционированные свалки. Люди вывозят мусор на окраины города и там сваливают его в кучи.