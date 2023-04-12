Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В комитете Омского городского совета по вопросам ЖКЗ сегодня обсуждали реализацию на территории города национального проекта «Экология». Замглавы ДГХ Николай Машков рассказал о существовании ряда проблем, одна из которых — несанкционированные свалки. Люди вывозят мусор на окраины города и там сваливают его в кучи.
По словам Машкова, администрация борется с этим, как может.
— Мы установили в районе нескольких крупных свалок 10 камер, — рассказал чиновник. В прошлом году получили информацию по 140 нарушителям, передали ее в Министерство экологии и природных ресурсов. Там есть определенные трудности с ГИБДД по установлению личностей нарушителей. Пока знаем только о 20 протоколах. Тут нам нужно содействие министерства, а от нас требуются видеокамеры...
Те, кто попался в первый раз, будут оштрафованы, а при повторном нарушении у них даже может быть конфискована машина.
Депутатов промежуточные результаты явно не удовлетворили.
— Мы можем чем-то помочь? — спросил Машкова Алексей Провозин — Если администрация формирует материалы по видеонаблюдению, отправляет их в минприроды, а к правильному результату приходит только незначительный процент, то мы так порядок никогда не наведем. Жалко, если вы работаете впустую.
Замглавы ДГХ ответил на это, что в министерстве объясняют свою недостаточно энергичную работу штатной численностью: там всего 8 специалистов на весь регион.
Глава комитета Сергей Фролов предложил Машкову основательно обдумать предложение: депутаты, по его словам, понимают важность проблемы и готовы принимать меры, чтобы заставить профильное министерство работать. Доклад чиновника был принят к сведению.