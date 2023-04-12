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Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды

12 апреля 2023, 06:13
Фото: 1MI
иллюстрация
Областные чиновники недостаточно энергично борются с любителями сваливать мусор в неположенных местах.

В комитете Омского городского совета по вопросам ЖКЗ сегодня обсуждали реализацию на территории города национального проекта «Экология». Замглавы ДГХ Николай Машков рассказал о существовании ряда проблем, одна из которых — несанкционированные свалки. Люди вывозят мусор на окраины города и там сваливают его в кучи.

По словам Машкова, администрация борется с этим, как может.

— Мы установили в районе нескольких крупных свалок 10 камер, — рассказал чиновник. В прошлом году получили информацию по 140 нарушителям, передали ее в Министерство экологии и природных ресурсов. Там есть определенные трудности с ГИБДД по установлению личностей нарушителей. Пока знаем только о 20 протоколах. Тут нам нужно содействие министерства, а от нас требуются видеокамеры...

Те, кто попался в первый раз, будут оштрафованы, а при повторном нарушении у них даже может быть конфискована машина.

Депутатов промежуточные результаты явно не удовлетворили.

— Мы можем чем-то помочь? — спросил Машкова Алексей Провозин — Если администрация формирует материалы по видеонаблюдению, отправляет их в минприроды, а к правильному результату приходит только незначительный процент, то мы так порядок никогда не наведем. Жалко, если вы работаете впустую.

Замглавы ДГХ ответил на это, что в министерстве объясняют свою недостаточно энергичную работу штатной численностью: там всего 8 специалистов на весь регион.

Глава комитета Сергей Фролов предложил Машкову основательно обдумать предложение: депутаты, по его словам, понимают важность проблемы и готовы принимать меры, чтобы заставить профильное министерство работать. Доклад чиновника был принят к сведению.

 

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#Николай Эйхвальд#Горсовет#Минприроды#Город#Новости
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