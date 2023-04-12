Весенний уход за питомцами: ветеринар Павел Попков дает советы по обработке от клещей

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Он отметил, что обработке от паразитов должны подвергнуться как уличные, так и домашние животные. Клещи особенно опасны для собак, так как они могут быть переносчиками опасных заболеваний, включая бабезиоз, пишет 360tv.ru.
Для защиты питомцев от паразитов можно использовать капли на холку, защитные ошейники или таблетки. Весной также важно следить за состоянием шерсти животного, чтобы предотвратить возникновение экзем и кожных раздражений.