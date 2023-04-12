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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Весенний уход за питомцами: ветеринар Павел Попков дает советы по обработке от клещей

12 апреля 2023, 11:23
Весной кошки и собаки нуждаются в особом уходе, чтобы не подцепить клещей и блох. Об этом сообщил ветеринарный врач Павел Попков в интервью радиостанции Sputnik.

Он отметил, что обработке от паразитов должны подвергнуться как уличные, так и домашние животные. Клещи особенно опасны для собак, так как они могут быть переносчиками опасных заболеваний, включая бабезиоз, пишет 360tv.ru.

Для защиты питомцев от паразитов можно использовать капли на холку, защитные ошейники или таблетки. Весной также важно следить за состоянием шерсти животного, чтобы предотвратить возникновение экзем и кожных раздражений.

#Общество
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