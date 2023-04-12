В пожаре в омской многоэтажке серьезно обгорел 69-летний мужчина

Спасатели ликвидировали возгорание, а врачи на скорой доставили в больницу хозяина, сгоревшей квартиры, 69-летнего пенсионера. Мужчину осмотрели и диагностировали у него ожоги спины и отравление продуктами горения, после чего госпитализировали.