В пожаре в омской многоэтажке серьезно обгорел 69-летний мужчина

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в одной из квартир многоэтажки по улице Омской,162/2. Инцидент не обошелся без пострадавших.
«О пожаре на пульт дежурных сообщила одна из жительниц дома во вторник, 11 апреля, около 09:11. По словам женщины, горела одна из квартир», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Спасатели ликвидировали возгорание, а врачи на скорой доставили в больницу хозяина, сгоревшей квартиры, 69-летнего пенсионера. Мужчину осмотрели и диагностировали у него ожоги спины и отравление продуктами горения, после чего госпитализировали.
Сейчас силовики и эксперты устанавливают все нюансы возгорания и виновных лиц.