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Published Сегодня, 06:23

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В пожаре в омской многоэтажке серьезно обгорел 69-летний мужчина

12 апреля 2023, 06:23
Фото: Город55
При пожаре пострадал пожилой хозяин квартиры
Также у пенсионера диагностировано отравление продуктами горения.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в одной из квартир многоэтажки по улице Омской,162/2.  Инцидент не обошелся без пострадавших.

«О пожаре на пульт дежурных сообщила одна из жительниц дома во вторник, 11 апреля, около 09:11. По словам женщины, горела одна из квартир», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Спасатели ликвидировали возгорание, а врачи на скорой доставили в больницу хозяина, сгоревшей квартиры, 69-летнего пенсионера. Мужчину осмотрели и диагностировали у него ожоги спины и отравление продуктами горения, после чего госпитализировали.

Сейчас силовики и эксперты устанавливают все нюансы возгорания и виновных лиц.

При пожаре пострадал пожилой хозяин квартиры
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