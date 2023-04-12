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В Омске матери-одиночке с ребенком-инвалидом не хотят давать квартиру

12 апреля 2023, 08:31
Фото: Город55
К делу подключился региональный следком.

В Омске проводят доследственную проверку, чтобы разобраться, почему одинокую мать не ставят на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Известно, что она воспитывает ребенка-инвалида по онкологическому заболеванию.

По информации местных СМИ, городская администрация отказалась ставить женщину на учет. Следователи же в свою очередь выяснят, нарушались ли права семейства. Ответственных лиц в случае чего привлекут к ответственности, уточняют в СУ СК РФ по Омской области.

В подобных случаях нередко обращаются у Уполномоченному по правам человека. Например, недавно мужчине с тяжелой формой хронического заболевания помогли получить жилье вне очереди.

Еще в 2019 году суд обязал администрацию Омска предоставить квартиру заявителю, однако это требование было проигнорировано. Позднее по запросу Уполномоченного мэрия пояснила, что закупку квартиры осуществить не удалось — несколько аукционов не состоялись из-за отсутствия участников.

В итоге мужчине предоставили жилье из муниципального жилищного фонда города.

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#Алина Ясинская#Следком#Мать-одиночка#Ребенок инвалид#Онкология#Жилье#Общество#Город#Дети#Новости#Омск
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