В Нижнем Тагиле объявили в розыск несовершеннолетнего, нуждающегося в медпомощи

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Это не первый случай, когда мальчик пропадает без вести, и он нуждается в медицинской помощи, - пишет ФедералПресс.
Отдел полиции № 19 Нижнетагильского управления внутренних дел ведет розыск. По данным полиции, последний раз Владимир пропадал в конце марта, и его нашли несколько дней спустя возле школы в районе Красного Камня. Владимир описан как человек ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения.
В последний раз его видели одетым в серо-черную спортивную куртку, синие брюки и синюю шляпу. Всех, у кого есть информация о его местонахождении, просят немедленно связаться с полицейским управлением.