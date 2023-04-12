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В Нижнем Тагиле объявили в розыск несовершеннолетнего, нуждающегося в медпомощи

12 апреля 2023, 13:21
Полиция Нижнего Тагила разыскивает пропавшего 14-летнего мальчика по имени Владимир, который пропал 11 апреля.

Это не первый случай, когда мальчик пропадает без вести, и он нуждается в медицинской помощи, - пишет ФедералПресс.

Отдел полиции № 19 Нижнетагильского управления внутренних дел ведет розыск. По данным полиции, последний раз Владимир пропадал в конце марта, и его нашли несколько дней спустя возле школы в районе Красного Камня. Владимир описан как человек ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения.

В последний раз его видели одетым в серо-черную спортивную куртку, синие брюки и синюю шляпу. Всех, у кого есть информация о его местонахождении, просят немедленно связаться с полицейским управлением.

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