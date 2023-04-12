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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Уральские ученые сформулировали новый космический девиз

12 апреля 2023, 13:13
Современная ракета – сложная система, которая должна решать как научные, так и экономические задачи. Все космические корпорации решают вопросы, связанные с доставкой грузов с помощью ракет.

Новый космический девиз "Чаще, быстрее, экономически выгоднее!" может дать уральским ученым преимущество в этой борьбе за лидерство, - пишет ФедералПресс.

В перспективе доставка одного килограмма груза на орбиту может стать частью самой дешевой транспортной системы в мире. Это сообщил директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. Он также отметил, что конкурировать приходится прежде всего с корпорацией Илона Маска.

Ситуация в космической отрасли недавно стала более конкурентной, и Россия начала утрачивать лидирующие позиции. Поэтому одной из главных задач на сегодня является наращивание собственных разработок и создание искусственного интеллекта, систем, обеспечивающих старт и успешное возвращение ракет на Землю.

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