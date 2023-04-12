Уральские ученые сформулировали новый космический девиз

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Новый космический девиз "Чаще, быстрее, экономически выгоднее!" может дать уральским ученым преимущество в этой борьбе за лидерство, - пишет ФедералПресс.
В перспективе доставка одного килограмма груза на орбиту может стать частью самой дешевой транспортной системы в мире. Это сообщил директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. Он также отметил, что конкурировать приходится прежде всего с корпорацией Илона Маска.
Ситуация в космической отрасли недавно стала более конкурентной, и Россия начала утрачивать лидирующие позиции. Поэтому одной из главных задач на сегодня является наращивание собственных разработок и создание искусственного интеллекта, систем, обеспечивающих старт и успешное возвращение ракет на Землю.