Уральские ученые сформулировали новый космический девиз

В перспективе доставка одного килограмма груза на орбиту может стать частью самой дешевой транспортной системы в мире. Это сообщил директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. Он также отметил, что конкурировать приходится прежде всего с корпорацией Илона Маска.