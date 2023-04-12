Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов

Наш источник в УМВД подробно рассказал о том, как именно работает схема по заработку в ЦМУ (за последние пять лет там мало что поменялось). Нищих и малограмотных мигрантов проводят через все необходимые инстанции. Если у них нет денег на оплату услуг (одна только консультация для сдачи экзамена по русскому в 2018 году стоила 6 тыс. рублей), в здании на 10 лет Октября было сразу несколько микрофинансовых организаций, которые уже ликвидированы. Это и ООО «Альфапроф» (директор — Дилфуза Бойхонова, сестра Мукаддасхон), и КПК «Аврора» (директор — Людмила Буслова, гендиректор «НИСО» и главврач клиники «Медина», расположенной в том же здании).