Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
На инвестиционном портале Омской области есть реестр масштабных инвестпроектов региона из 27 позиций. Три из них осуществлены, еще 24 ждут своей очереди. Незадолго до отставки Александра Буркова в список добавилась последняя позиция — строительство торгово-распределительного центра «Фрукт-сити». Вложить в этот безусловно интересный проект 817.7 млн рублей согласилась ООО «НИСО» (первыми на это обратили внимание наши коллеги из «Коммерческих вестей», за что мы, безусловно, снимаем перед ними воображаемую шляпу).
Фирм с таким названием в регионе всего две, обе принадлежат Мукаддасхон Бойхоновой, прописаны они по одному и тому же адресу — Омск, Заозерная ул., д. 18, кв. 36. Директора у них, правда, разные — Людмила Буслова и все та же Мукаддасхон Бойхонова. Именно последняя и займется реализацией одного из самых громких проектов в сфере логистического бизнеса.
Компания известна как один из крупных в прошлом поставщиков питания в омские школы и крупный игрок на рынке торговли фруктами и овощами. Настолько крупный, что в 2022 году показал 16 млн рублей выручки. Примерно на уровне средненького продуктового магазина на окраине города. Чистой прибыли у компании и вовсе нет, только 2.5 млн рублей убытков. После того как фирма перестала активно поставлять питание в школы Омска, ее финансовые показатели стали быстро сдуваться, скукожившись до текущих несерьезных величин.
Однако не фруктами едиными живет и процветает бизнес Мукаддасхон Бойхоновой. Вполне возможно, что помочь ей в реализации проекта едва ли не федерального масштаба помогут сторонние доходы. Благо их у Бойхоновой предостаточно.
«НИСО» под управлением Людмилы Бусловой не имеет никакого отношения к торговле фруктами. Зато имеет прямое отношение к нелегальной постановке мигрантов на учет. Город55 уже рассказывал об этом максимально подробно в августе 2018 года в материале «Война за рынок нелегальных мигрантов в Омске».
Здесь расскажем суть: «НИСО» за деньги предоставляет мигрантам медицинские услуги (чаще всего это какие-никакие прививки и тестирование на особо опасные заболевания). В том же здании (улица 10 лет Октября, 172Б, на фото) расположен медицинский центр «Медина» (директор и учредитель — Людмила Буслова), а сами мигранты сдают экзамен на знание русского языка и отечественной истории. Проверяет их на это ООО «Центр миграционных услуг», которое, по счастливому совпадению, тоже принадлежит Мукаддасхон Бойхоновой, она же там работает директором.
20 апреля 2018 года в УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц в ООО «Центр миграционных услуг» по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» (копия постановления есть в редакции Города55). Само дело так ничем и не закончилось, но интересны его обстоятельства.
Так, по меньшей мере 10 человек (судя по именам — граждане Китая) в период с 13 декабря 2017 по 3 апреля 2018 года обратились в ООО «Центр миграционных услуг» с целью пройти комплексный экзамен на знание русского языка и истории России. Результаты экзамена, согласно их обращению, оказались подложными, а выданные сертификаты о его прохождении — поддельными.
Наш источник в УМВД подробно рассказал о том, как именно работает схема по заработку в ЦМУ (за последние пять лет там мало что поменялось). Нищих и малограмотных мигрантов проводят через все необходимые инстанции. Если у них нет денег на оплату услуг (одна только консультация для сдачи экзамена по русскому в 2018 году стоила 6 тыс. рублей), в здании на 10 лет Октября было сразу несколько микрофинансовых организаций, которые уже ликвидированы. Это и ООО «Альфапроф» (директор — Дилфуза Бойхонова, сестра Мукаддасхон), и КПК «Аврора» (директор — Людмила Буслова, гендиректор «НИСО» и главврач клиники «Медина», расположенной в том же здании).
По данным нашего источника, мигрант, выходящий из дверей ЦМУ, имел на руках все необходимые документы и 15 тыс. рублей долгов, которые потом отдавал в эти организации. По данным инсайдера в погонах, только на лето 2018 года через ООО «Центр миграционных услуг» прошло порядка 30 тысяч мигрантов.
Понятно, что полиция уже давно интересовалась деятельностью ЦМУ. 8 сентября 2017 года Омский областной суд вынес решение, согласно которому Бойхоновой присудили компенсацию морального вреда в 20 тыс. рублей и возмещение убытков в размере 5 тыс. рублей. Компенсация присуждена из-за травм Бойхоновой, полученных при допросе сотрудниками полиции о якобы незаконной регистрации в ее деревенском доме иммигрантов. Тогда Бойхоновой на допросе едва не пробили голову.
При этом в полиции считали, что руководил всем бизнесом по постановке мигрантов на учет гражданин Узбекистана Гулшан Акбаров (многие знают его по прозвищу Гоша, на фото). Сам он не отрицал, что полиция давно проявляет интерес к его бизнесу (он работал на тот момент коммерческим директором ООО «ЦМУ»).
«Да, сейчас действительно есть уголовное дело на ЦМУ, но наличие уголовного дела — еще не доказательство вины. Нас проверяли шесть раз за последние четыре месяца. Это нечестная конкуренция со стороны „Паспортно-визового сервиса“, который курирует генерал полиции. У них есть все ресурсы для проверок — пусть проверяют, нам бояться нечего. Полиция пытается убрать нас любыми путями, пытается отобрать бизнес. Проверки — полбеды, но они прибегают к более жестким способам», — рассказал Городу55 Акбаров, намекая на тот жесткий допрос Бойхоновой.
Понятно, что уроженцы Узбекистана Акбаров и Бойхонова, владея бизнесом по постановке мигрантов на учет, обладают некоторыми связями в родной стране. Основными партнерами региона в Узбекистане сам экс-губернатор называл Parkent Agrosel Busines, «Караван», «Импорт Экспорт Кластер» и «Аримекс компани». О связях этих компаний с «НИСО» и Бойхоновой ничего не известно.
Правда, «НИСО» при нищенской выручке активно включилась в работу по поиску новых территорий для своего логистического центра «Фрукт-сити». И, похоже, нашла — рядом с Metro cash & carry на Черлакском тракте компания выкупила за 426 тыс. рублей руины недостроенного торгового комплекса (красный прямоугольник на фото). Конкуренцию на аукционе ей составила медклиника «Медина», директор и учредитель — Людмила Буслова, она же руководит вторым ООО «НИСО».
И если выручки продуктового «НИСО» хватает на покупку недостроя на Черлакском тракте, то откуда взять 817.67 млн рублей на строительство логистического комплекса, пока неясно. Может быть, помогут узбекистанские инвесторы. А может, у Мукаддасхон Бойхоновой есть еще какие-то источники заработка и их хватит на все расходы.