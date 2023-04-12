Глава минэнерго Владимир Шнипко отметил, что большая часть отключенных от газоснабжения абонентов живет в частном секторе, где есть альтернативные источники отопления. А многоквартирные дома, которые питались от ТЭЦ-2, переключили на ТЭЦ-5. К 7 утра 12 апреля ТЭЦ-2 заработала в прежнем режиме, но горожане пожаловались, что газа и отопления в домах до сих пор нет.