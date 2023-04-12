Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Накануне, 11 апреля, на газопроводе между улицами Харьковская и 28-я Рабочая произошла авария. Почти 12 тысяч человек и больше 25 организаций остались без газа. Прокуратура запустила проверку по факту повреждения.
На протяжении всего вечера на месте происшествия работали специалисты «Омскгоргаза». Работы планировали закончить к девяти вечера, но только сварка заняла несколько часов. К полуночи все было готово.
Глава минэнерго Владимир Шнипко отметил, что большая часть отключенных от газоснабжения абонентов живет в частном секторе, где есть альтернативные источники отопления. А многоквартирные дома, которые питались от ТЭЦ-2, переключили на ТЭЦ-5. К 7 утра 12 апреля ТЭЦ-2 заработала в прежнем режиме, но горожане пожаловались, что газа и отопления в домах до сих пор нет.
«ГРО продолжают запуск газа в жилые дома. Подача газоснабжения на все котельные и промпредприятия также возобновлена. Ситуацию контролируем, специалисты газораспределительных служб планируют восстановить газоснабжение во всех домах в течение дня», — доложил Шнипко.
Добавим, авария случилась, когда субподрядчик «ОмскРТС» восстанавливал изоляционный слой газопровода. Оказалось, что рабочие повредили ковшом экскаватора газовую трубу. Для безопасного проведения ремонта был полностью отключен магистральный газопровод, питавший Ленинский и Октябрьский округа.