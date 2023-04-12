Смерть наступила через час. В омской больнице умер восьмилетний мальчик

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Стало известно о смерти восьмилетнего пациента областной детской больницы в поселке Крутинка. Несчастный случай произошел 23 февраля этого года.
Как сообщает региональный следком, сначала мальчика привезли в Крутинскую районную больницу. Там его состояние ухудшилось, в связи с чем медики решили транспортировать ребенка в областную детскую клиническую больницу. В этом момент он уже находился в состоянии комы.
Через час после поступления мальчик скончался. Известно, что до этого он перенес заболевание, но не уточняется, какое именно. Город55 обратился за комментарием в областное министерство здравоохранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. Случившееся отнести к ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура контролирует ход расследования.
Ранее поступали жалобы на медиков из Нижнеомской центральной районной больницы. Мать заболевшего ребенка раскритиковала работу врачей, которые, по ее словам, поставили грудного малышу неправильный диагноз.