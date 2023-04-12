Россия закрывает въезд в страну для 333 канадских граждан в ответ на санкции

Как сообщили в Министерство иностранных дел РФ, периодически вводимые ограничительные меры против официальных лиц, журналистов, политиков, спортсменов и деятелей культуры, а также всех, кто не устраивает «оттавский мейнстрим», привели к подобному ответу. Об этом пишет Общественная служба новостей.