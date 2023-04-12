Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:49

Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Россия закрывает въезд в страну для 333 канадских граждан в ответ на санкции

12 апреля 2023, 17:49
РФ в ответ на новые антироссийские санкции, введенные Канадой, закрыла на постоянной основе въезд в страну для 333 канадских граждан.

Как сообщили в Министерство иностранных дел РФ, периодически вводимые ограничительные меры против официальных лиц, журналистов, политиков, спортсменов и деятелей культуры, а также всех, кто не устраивает «оттавский мейнстрим», привели к подобному ответу. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Теперь число канадских граждан в стоп-листе России составляет более 1500 человек.

В свою очередь, посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал введенные Канадой рестрикции пустым символизмом. Канада ввела санкции против 129 физических и 63 юридических лиц из России, включая девять предприятий, связанных с финансовым сектором Белоруссии.

Подпишитесь
Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов
Сегодня, 11:52
«В Сибирь приходит зима». Синоптики заявили о сильном похолодании в Омской области
Сегодня, 03:12
Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились
Сегодня, 05:48
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Сегодня, 04:01
К омским кладбищам прирежут 33 га земли. Но будет это нескоро
Сегодня, 06:53
Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды
Сегодня, 06:13