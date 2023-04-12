Россия закрывает въезд в страну для 333 канадских граждан в ответ на санкции

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Как сообщили в Министерство иностранных дел РФ, периодически вводимые ограничительные меры против официальных лиц, журналистов, политиков, спортсменов и деятелей культуры, а также всех, кто не устраивает «оттавский мейнстрим», привели к подобному ответу. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Теперь число канадских граждан в стоп-листе России составляет более 1500 человек.
В свою очередь, посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал введенные Канадой рестрикции пустым символизмом. Канада ввела санкции против 129 физических и 63 юридических лиц из России, включая девять предприятий, связанных с финансовым сектором Белоруссии.