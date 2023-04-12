Полицейские задержали 22-летнюю омичку, обманувшую пенсионеров на 1,7 млн рублей

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Омске задержали 22-летнюю жительницу Советского округа, которую подозревают в серийном мошенничестве, сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе омской полиции.
С февраля по март в правоохранительные органы обратились 8 пенсионеров в возрасте от 71 до 89 лет. Пожилым людям звонили неизвестные, представлялись родственниками, либо сотрудниками полиции, и сообщали о якобы серьезных ДТП. Чтобы разрешить ситуацию и не доводить дело до суда, необходимо было заплатить деньги. Таким образом, у пенсионеров выманивали суммы от 100 до 450 тысяч рублей.
А забирать деньги ездила, как раз, подозревая молодая омичка. С таким непыльным способом заработка девушка познакомилась в интернете. Со своими «кураторами» она общалась в мессенджерах, полученные деньги переводила на указанные счета, а себе оставляла от 5% до 10% от суммы. Общий ущерб составил 1,7 млн рублей.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество», а пока что суд избрал для обвиняемой меру пресечения — домашний арест.