Полицейские задержали 22-летнюю омичку, обманувшую пенсионеров на 1,7 млн рублей

С февраля по март в правоохранительные органы обратились 8 пенсионеров в возрасте от 71 до 89 лет. Пожилым людям звонили неизвестные, представлялись родственниками, либо сотрудниками полиции, и сообщали о якобы серьезных ДТП. Чтобы разрешить ситуацию и не доводить дело до суда, необходимо было заплатить деньги. Таким образом, у пенсионеров выманивали суммы от 100 до 450 тысяч рублей.