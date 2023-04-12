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Полицейские задержали 22-летнюю омичку, обманувшую пенсионеров на 1,7 млн рублей

12 апреля 2023, 08:07
Фото: 1MI
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Подозреваемая находится под домашним арестом.

В Омске задержали 22-летнюю жительницу Советского округа, которую подозревают в серийном мошенничестве, сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе омской полиции.

С февраля по март в правоохранительные органы обратились 8 пенсионеров в возрасте от 71 до 89 лет. Пожилым людям звонили неизвестные, представлялись родственниками, либо сотрудниками полиции, и сообщали о якобы серьезных ДТП. Чтобы разрешить ситуацию и не доводить дело до суда, необходимо было заплатить деньги. Таким образом, у пенсионеров выманивали суммы от 100 до 450 тысяч рублей.

А забирать деньги ездила, как раз, подозревая молодая омичка. С таким непыльным способом заработка девушка познакомилась в интернете. Со своими «кураторами» она общалась в мессенджерах, полученные деньги переводила на указанные счета, а себе оставляла от 5% до 10% от суммы. Общий ущерб составил 1,7 млн рублей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество», а пока что суд избрал для обвиняемой меру пресечения — домашний арест.

Обманули пенсионеров на 1,8 млн рублей. В Омске задержали мошенников
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#Евгений Игишев#Видео#Омск#Омская область#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Полиция#Мошенничество#Телефонные мошенники
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