Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
В паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“ накануне вечером стали появляться жалобы от местных жителей. Горожане рассказали, что в районе остановки „Кристалл“, улицы Магистральная присутствовал запах бензина. Из-за химической вони было трудно дышать.
А в центре Омска ночью стояла дымка. Гулявшие в темное время суток горожане также ощутили что-то в воздухе. Кроме того, в Ленинском округе, на улице Братской, омичи почуяли «вонь дохлятины», которая сменилась на «кислую вонь». Есть предположение, что этот запах появился из-за сжигания мусора.
«Похоже на сжигание мусорных отходов. В 2022 году такой же „аромат“ был, когда свалки горели. Не зря новость была о ликвидации свалок. Походу они их сжигают. Причем вонь идет, когда ветер южный или западный», — заметили пользователи в соцсетях.
В то же время в Минприроды сообщают, что превышений ПДК в воздухе не зафиксировано. Согласно прогнозу общего уровня, сегодня, 12 апреля, ожидается пониженный уровень загрязнения.
К слову, в Ленинском, Центральном, Советском и Кировском округах сейчас идет рекультивация закрытых свалок ТБО. Подрядчики проводят работы в рамках нацпроекта «Экология». На сайте национальных проектов указано, что рекультивация проходит в два этапа. Сначала специалисты вывозят и консервируют мусор, занимаются его захоронением. О сжигании отходов речи не идет. После идет завоз грунта и посадка травы.
Ранее на очередном пленарном заседании Горсовета говорилось, что на ликвидацию свалок собираются потратить 2,1 млрд рублей.