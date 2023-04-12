К слову, в Ленинском, Центральном, Советском и Кировском округах сейчас идет рекультивация закрытых свалок ТБО. Подрядчики проводят работы в рамках нацпроекта «Экология». На сайте национальных проектов указано, что рекультивация проходит в два этапа. Сначала специалисты вывозят и консервируют мусор, занимаются его захоронением. О сжигании отходов речи не идет. После идет завоз грунта и посадка травы.