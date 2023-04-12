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Перенджиев: Россия готова предоставить Белоруссии гарантии безопасности

12 апреля 2023, 12:53
Александр Перенджиев, член экспертного совета организации «Офицеры России» и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, заявил, что Россия сможет предоставить гарантии безопасности Белоруссии в случае внешней агрессии.

По словам эксперта, это означает, что Россия будет защищать Республику Беларусь и применять свою военную мощь для отражения нападения, пишет Pravda.Ru.

Перенджиев отметил, что основное внимание должно быть уделено Балтийскому морю, где могут возникнуть угрозы со стороны вооруженных формирований НАТО.

Он также добавил, что в случае необходимости, тактическое ядерное оружие может быть применено для защиты Белоруссии.

#Политика
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