Перенджиев: Россия готова предоставить Белоруссии гарантии безопасности

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
По словам эксперта, это означает, что Россия будет защищать Республику Беларусь и применять свою военную мощь для отражения нападения, пишет Pravda.Ru.
Перенджиев отметил, что основное внимание должно быть уделено Балтийскому морю, где могут возникнуть угрозы со стороны вооруженных формирований НАТО.
Он также добавил, что в случае необходимости, тактическое ядерное оружие может быть применено для защиты Белоруссии.