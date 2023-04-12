Омский священнослужитель высказался о добровольцах, отправляющихся в зону СВО

Возможность вступить в ряды российской армии есть у жителей Омской области, достигших совершеннолетия и годных по состоянию здоровья. Для заключения контракта с Минобороны РФ, нужно позвонить по телефону 122, прийти в пункт отбора на улице 3-я Островская, 3а, военный комиссариат по месту жительства, окружную или районную администрацию.