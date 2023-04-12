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Омский священнослужитель высказался о добровольцах, отправляющихся в зону СВО

12 апреля 2023, 13:59
Фото: Правительство Омской области
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Заключить контракт и вступить в ряды российской армии можно начиная с 18 лет.

Омский священнослужитель Александр Лемешко, который побывал на Донбассе, поделился своим мнением о людях, добровольно отправляющихся в зону спецоперации. По мнению Лемешко, те, кто подписывают контракт в условиях военных действий, настоящие патриоты.

Возможность вступить в ряды российской армии есть у жителей Омской области, достигших совершеннолетия и годных по состоянию здоровья. Для заключения контракта с Минобороны РФ, нужно позвонить по телефону 122, прийти в пункт отбора на улице 3-я Островская, 3а, военный комиссариат по месту жительства, окружную или районную администрацию.

«Если бы не наши вооруженные силы, если бы не люди, которые выполняют трудную тяжелую работу по защите интересов нашей Родины, то мы бы не жили так комфортно, ничего бы у нас не было», — говорит священнослужитель.

Напомним, что при поступлении на военную службу по контракту омичи смогут получить военную ипотеку. Жилье можно приобрести в любом регионе страны.

При поступлении на военную службу по контракту омичи получат льготную ипотеку
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#Юлия Истомина#Священник#Сво#Контракт#Добровольцы#Служба#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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