Омский минкульт с помощью нейросети представил необычные портреты космонавтов

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В День космонавтики, который отмечается 12 апреля, сотрудники омского министерства культуры решили поэкспериментировать над образами космонавтов.
При помощи нейросети в минкульте создали картины с изображениями знакомых всем космонавтов в стилистике русского художника Василия Кандинского. Он стал известным авангардистом и одним из основоположников беспредметного искусства.
На картинах можно увидеть Белку и Стрелку, Юрия Гагарина, Валентину Терешкову, а также современных космонавтов — Олега Кононенко и Геннадия Падалка.
«Гордимся тем, что именно наша страна проложила дорогу во вселенную, и любуемся нашими космонавтами в новом антураже», — прокомментировали в минкульте.
Кстати, выяснилось, что больше половины омичей в детстве мечтали стать космонавтами. По результатам исследования Зарплаты.ру, 57% взрослых и сейчас не отказались бы от полета в космос, если бы им представилась такая возможность.