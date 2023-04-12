Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Изображение материала

Омский минкульт с помощью нейросети представил необычные портреты космонавтов

12 апреля 2023, 12:00
Фото: Пресс-служба минкультуры Омской области
Космонавтов решили представить в стилистике русского художника Василия Кандинского.

В День космонавтики, который отмечается 12 апреля, сотрудники омского министерства культуры решили поэкспериментировать над образами космонавтов.

При помощи нейросети в минкульте создали картины с изображениями знакомых всем космонавтов в стилистике русского художника Василия Кандинского. Он стал известным авангардистом и одним из основоположников беспредметного искусства.

На картинах можно увидеть Белку и Стрелку, Юрия Гагарина, Валентину Терешкову, а также современных космонавтов — Олега Кононенко и Геннадия Падалка.

Фото: Пресс-служба минкультуры Омской области
«Гордимся тем, что именно наша страна проложила дорогу во вселенную, и любуемся нашими космонавтами в новом антураже», — прокомментировали в минкульте.

Кстати, выяснилось, что больше половины омичей в детстве мечтали стать космонавтами. По результатам исследования Зарплаты.ру, 57% взрослых и сейчас не отказались бы от полета в космос, если бы им представилась такая возможность.

Больше половины омичей рассказали, что в детстве мечтали стать космонавтами
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Минкультуры#День космонавтики#Нейросеть#Космонавты#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов
Сегодня, 11:52
«В Сибирь приходит зима». Синоптики заявили о сильном похолодании в Омской области
Сегодня, 03:12
Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились
Сегодня, 05:48
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Сегодня, 04:01
К омским кладбищам прирежут 33 га земли. Но будет это нескоро
Сегодня, 06:53
Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды
Сегодня, 06:13