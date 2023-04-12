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Омским депутатам пообещали, что мусор после субботника увезут за несколько дней

12 апреля 2023, 05:22
Фото: 1MI
иллюстрация
По словам главы УДХБ, мешки с мусором в Омске никогда не стоят месяцами.

В Омском городском совете сегодня чиновники отчитывались о содержании и уборке территорий общего пользования. Этот вопрос особенно актуален сейчас, когда после таяния снега в Омске много мусора. В ближайшие выходные пройдет субботник — и депутаты задали главе УДХБ Галине Зурнаджан вполне очевидные вопросы.

В частности, парламентариев интересовало, кто будет вывозить мусор («Магнит» уже заявил, что в его обязанности это не входит) и в какие сроки это будет происходить: по ощущениям избирателей, мешки с мусором стоят после каждого субботника пару месяцев.

— Не соглашусь, что два месяца стоял мусор, — ответила на это Зурнаджан. — Год назад мы все вывезли за 4-5 дней. Другое дело, что горожане продолжали собирать и выносить мусор, особенно из частного сектора, но и эти мешки стояли 1-2 дня. Вы можете заметить: если мешок стоит 1 день, он чистый, через несколько дней он уже грязный. Прошлой весной стояли чистые мешки…

По словам главы УДХБ, основную часть мусора после субботника вывезет именно ее ведомство. С «Магнитом» заключен договор на вывоз ТКО и строительных отходов.

Будет отстаивать позицию. Омский «Магнит» будет судиться из-за субботников
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#Николай Эйхвальд#Город#Субботники#УДХБ#Новости#Галина Зурнаджан
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