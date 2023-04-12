Омским депутатам пообещали, что мусор после субботника увезут за несколько дней

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Омском городском совете сегодня чиновники отчитывались о содержании и уборке территорий общего пользования. Этот вопрос особенно актуален сейчас, когда после таяния снега в Омске много мусора. В ближайшие выходные пройдет субботник — и депутаты задали главе УДХБ Галине Зурнаджан вполне очевидные вопросы.
В частности, парламентариев интересовало, кто будет вывозить мусор («Магнит» уже заявил, что в его обязанности это не входит) и в какие сроки это будет происходить: по ощущениям избирателей, мешки с мусором стоят после каждого субботника пару месяцев.
— Не соглашусь, что два месяца стоял мусор, — ответила на это Зурнаджан. — Год назад мы все вывезли за 4-5 дней. Другое дело, что горожане продолжали собирать и выносить мусор, особенно из частного сектора, но и эти мешки стояли 1-2 дня. Вы можете заметить: если мешок стоит 1 день, он чистый, через несколько дней он уже грязный. Прошлой весной стояли чистые мешки…
По словам главы УДХБ, основную часть мусора после субботника вывезет именно ее ведомство. С «Магнитом» заключен договор на вывоз ТКО и строительных отходов.