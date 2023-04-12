Наследие вандалов. В Омске чистят от граффити смотровую площадку на Чокана Валиханова

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Работники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» взялись за отмывание гранитной облицовочной плитки на улице Чокана Валихонова. Из-за нескольких слоев краски граффити убрать сложно, но все же нужно, чтобы исторический центр города выглядел достойно.
Нелегалы-художники облюбовали эту стену уже давно и регулярно оставляют там записи. Местные жители и туристы, гуляющие по набережной, довольно часто видят, что плитка изрисована. Кроме того, омичи жалуются на постоянно переполненные мусорные ведра, стоящие рядом.
Вчера рабочие чистили стену целый день, потратив на это 24 баллончика специального спрея и два литра растворителя. На приведение в порядок плитки ушло 6,5 тыс рублей, не считая трудозатрат. По итогу половина граффити было убрано.
«Подобные надписи не несут культурной ценности и портят эстетику городских пространств. Появляются они регулярно, и, как правило, их приходится оттирать вручную. Это очень трудоёмкий процесс, так как граффити наносятся очень стойкими красителями», — подметил начальник участка по содержанию пешеходных зон УДХБ Евгений Распопин.
Распопин также попросил жителей бережнее относиться к городу, чтобы он выглядел опрятнее и красивее. Отметим, что вандалы время от времени портят городские пространства, покушаясь то на деревья в центре города, то на арт-объекты. Например, зимой неизвестные разрушили сердце в сквере «Рубиновая мечта». Также дебоширы привлекают к себе внимание, портя остановки общественного транспорта.