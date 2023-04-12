Наследие вандалов. В Омске чистят от граффити смотровую площадку на Чокана Валиханова

Распопин также попросил жителей бережнее относиться к городу, чтобы он выглядел опрятнее и красивее. Отметим, что вандалы время от времени портят городские пространства, покушаясь то на деревья в центре города, то на арт-объекты. Например, зимой неизвестные разрушили сердце в сквере «Рубиновая мечта». Также дебоширы привлекают к себе внимание, портя остановки общественного транспорта.