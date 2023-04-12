Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Изображение материала

Наследие вандалов. В Омске чистят от граффити смотровую площадку на Чокана Валиханова

12 апреля 2023, 07:08
Фото: Пресс-центр администрации Омска

В Омске убирают граффити со смотровой площадки на Чокана Валиханова

Отмывать стену достаточно трудно, так как рисунки легли друг на друга в несколько слоев.

Работники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» взялись за отмывание гранитной облицовочной плитки на улице Чокана Валихонова. Из-за нескольких слоев краски граффити убрать сложно, но все же нужно, чтобы исторический центр города выглядел достойно.

Нелегалы-художники облюбовали эту стену уже давно и регулярно оставляют там записи. Местные жители и туристы, гуляющие по набережной, довольно часто видят, что плитка изрисована. Кроме того, омичи жалуются на постоянно переполненные мусорные ведра, стоящие рядом.

Видео: Пресс-центр администрации Омска

Вчера рабочие чистили стену целый день, потратив на это 24 баллончика специального спрея и два литра растворителя. На приведение в порядок плитки ушло 6,5 тыс рублей, не считая трудозатрат. По итогу половина граффити было убрано.

«Подобные надписи не несут культурной ценности и портят эстетику городских пространств. Появляются они регулярно, и, как правило, их приходится оттирать вручную. Это очень трудоёмкий процесс, так как граффити наносятся очень стойкими красителями», — подметил начальник участка по содержанию пешеходных зон УДХБ Евгений Распопин.

Распопин также попросил жителей бережнее относиться к городу, чтобы он выглядел опрятнее и красивее. Отметим, что вандалы время от времени портят городские пространства, покушаясь то на деревья в центре города, то на арт-объекты. Например, зимой неизвестные разрушили сердце в сквере «Рубиновая мечта». Также дебоширы привлекают к себе внимание, портя остановки общественного транспорта.

Омская полиция объявила розыск вандалов, разбивших остановку в центре города
Узнать подробнее
#Видео#Алина Ясинская#Вандалы#Граффити#Чокана Валихонова#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова
Вчера, 03:01
«В Сибирь приходит зима». Синоптики заявили о сильном похолодании в Омской области
Сегодня, 03:12
Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились
Сегодня, 05:48
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Сегодня, 04:01
К омским кладбищам прирежут 33 га земли. Но будет это нескоро
Сегодня, 06:53
Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды
Сегодня, 06:13