Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:58

Published Вчера, 15:58

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

На стене дома в Липецке появилось граффити с марафонцем

12 апреля 2023, 15:58
В Липецке на стене дома по улице Космонавтов появилось новое граффити с изображением бегуна на длинные дистанции.

Художники Данил Белый и Елизавета Рыжкова создали 13-метровый рисунок с помощью 250 баллончиков яркой краски, которая должна сохраниться в удовлетворительном состоянии как минимум 10 лет, пишет iz.ru.

Образ марафонца был выбран неслучайно, так как он находится на маршруте ежегодного Липецкого полумарафона.

Проект был реализован совместно с Lipetsk Running и благотворительным фондом «Милосердие» в рамках программы «Стальное дерево». Это уже пятый мурал, который появился на стенах домов и трансформаторных будках Липецка.

#Общество
Подпишитесь
Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов
Вчера, 11:52
Важно. В Омске возбудили уголовное дело на полицейских за смерть мужчины при задержании
Сегодня, 10:52
«Малыш вовсю резвится». В конном клубе омичам показали недавно родившегося жеребенка
Сегодня, 10:09
Омский дептранс будет кронировать деревья, мешающие трамваю №7
Сегодня, 08:45
Контракт на 15 млн. Беженцев из ЛДНР и Украины разместят в омской гостинице «Иртыш»
Сегодня, 09:33
Пытались успокоить. В омском МВД прокомментировали смерть буйного соседа
Сегодня, 06:08