На стене дома в Липецке появилось граффити с марафонцем

Posted Вчера, 15:58
Published Вчера, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Художники Данил Белый и Елизавета Рыжкова создали 13-метровый рисунок с помощью 250 баллончиков яркой краски, которая должна сохраниться в удовлетворительном состоянии как минимум 10 лет, пишет iz.ru.
Образ марафонца был выбран неслучайно, так как он находится на маршруте ежегодного Липецкого полумарафона.
Проект был реализован совместно с Lipetsk Running и благотворительным фондом «Милосердие» в рамках программы «Стальное дерево». Это уже пятый мурал, который появился на стенах домов и трансформаторных будках Липецка.