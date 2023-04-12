К омским кладбищам прирежут 33 га земли. Но будет это нескоро

Город55 уже писал о том, что в Омске назревает полноценный кладбищенский кризис: мест для могил явно не хватает, многим омичам приходится везти тела своих близких в районы области. В феврале в комитете уже обсуждали этот вопрос и согласились с тем, что администрация должна предпринимать решительные меры. Депутаты попросили мэрию дать больше информации о путях выхода из кризиса, и от Роговой сегодня явно ожидали исчерпывающего доклада.