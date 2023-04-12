К омским кладбищам прирежут 33 га земли. Но будет это нескоро

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Одним из центральных событий на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ стал доклад главы департамента архитектуры Светланы Роговой «О наличии мест захоронения на общественных кладбищах, расположенных на территории города Омска, о зонах захоронения и о создании дополнительных территорий захоронения».
Город55 уже писал о том, что в Омске назревает полноценный кладбищенский кризис: мест для могил явно не хватает, многим омичам приходится везти тела своих близких в районы области. В феврале в комитете уже обсуждали этот вопрос и согласились с тем, что администрация должна предпринимать решительные меры. Депутаты попросили мэрию дать больше информации о путях выхода из кризиса, и от Роговой сегодня явно ожидали исчерпывающего доклада.
Чиновница рассказала о планах прирезать по участку земли к нескольким кладбищам: Юго-Восточному, Северо-Восточному и Старо-Северному. Кроме того, в администрацию Омского района направлена просьба рассмотреть возможность выделения земли в Пушкино, а в Кировском округе выделена земля под строительство крематория.
Депутатов этот доклад не удовлетворил.
— Я чувствую себя обманутым, если честно, — заявил глава комитета Сергей Фролов. — Обобщу, утрируя: нам рассказали, что на Западном кладбище есть 3700 мест, что к другим кладбищам планируется прирезать 33 гектара земли, что есть немного мест в Осташково. Всё. Спрашиваю Устюгова (директора Комбината специальных услуг — Город55) — он отвечает: «Я не знаю, как будет дальше». Так где омичи будут хоронить своих покойников? За мной стоят люди, и они задают этот вопрос. Сейчас мои слова наверняка стенографируют журналисты — СМИ напишут, что депутаты рассматривали проблему и не получили от администрации полного ответа.
Вопрос был, по-видимому, риторическим, но ответить на него представители администрации в любом случае не попытались. Фролова поддержал его коллега Алексей Провозин.
— Я, честно говоря, ничего не понял из доклада, — признался он. — Сколько в городе за год умирает людей? Куда едут эти покойники? Сколько за 10 лет умрет омичей и куда их везти?
Депутат предложил направить в мэрию еще один запрос: комитету нужно более четкое понимание перспективы и того, какие меры чиновники намерены предпринимать в течение ближайших 10 лет. Фролов отметил, что проблемы тут «на порядок жестче», чем кажется.
— Допустим, Омский район выделит землю, — предположил глава комитета. — На новом кладбище должны быть определены аллеи, надо построить административное здание, провести воду и электричество. Только после появления этой инфраструктуры люди смогут поехать туда хоронить своих покойников.
Все это значит, что на создание новых кладбищ нужно много времени. Если сейчас идет речь только о возможности выделения земли, — значит, до решения проблемы очень далеко. Крематорий будет построен нескоро, и «волшебным решением» он не станет: депутаты уверены, что в некоторых вопросах большинство омичей очень консервативно.
Члены комитета согласились с тем, что от администрации нужны более решительные действия, и теперь они ждут нового доклада — теперь уже осенью.
— И имейте в виду, — мрачно заключил Фролов, — у нас сейчас новый губернатор, молодой и энергичный, он будет спрашивать…
Кстати, теперь доклад Роговой должны принять к сведению еще и на пленарном заседании Городского совета.