Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
На профессиональное обучение безработных В Омской области из бюджета выделили более 15 млн рублей, сообщили сегодня, 12 апреля, в региональном минтруда. В службе занятости набирают слушателей на курсы профессиональной подготовки. Освоить новую специальность смогут более тысячи человек.
Омичи смогут получить специальности: водитель погрузчика, водитель категории «С» и «D», оператор станков с программным управлением, сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, сестринское дело, парикмахер, швея, стропальщик, электромонтер и др. Срок обучения составляет от одного до трех месяцев. При этом, безработному продолжат выплачивать пособие.
«При организации профессионального обучения безработных мы опираемся, в первую очередь, на запросы работодателей. Важно, чтобы, получив новую специальность, человек нашел себе применение в долгосрочной перспективе», — рассказала начальник отдела профессионального обучения центра занятости Омска и Омского района Юлия Красова.
Как рассказали в минтруда, в прошлом году 77% обучившихся по программе смогли найти работу.
Подробную информацию о курсах для безработных можно получить в кадровом центре «Работа России» по адресам: улица 70 лет Октября, 25/2 и улица 22 Апреля, 19/1, а также по телефону 75-98-97.
Ранее Город55 сообщал, что на оборонный завод в Омске набирают сотрудников с зарплатой до 200 тысяч рублей. На ОМКБ требуются инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, полировщики лопаток, мастера участка, механики цеха, испытатели-механики авиационных двигателей, лаборанты химического анализа, токари, фрезеровщики, шлифовщики и другие.