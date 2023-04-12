На профессиональное обучение безработных В Омской области из бюджета выделили более 15 млн рублей, сообщили сегодня, 12 апреля, в региональном минтруда. В службе занятости набирают слушателей на курсы профессиональной подготовки. Освоить новую специальность смогут более тысячи человек.



Омичи смогут получить специальности: водитель погрузчика, водитель категории «С» и «D», оператор станков с программным управлением, сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, сестринское дело, парикмахер, швея, стропальщик, электромонтер и др. Срок обучения составляет от одного до трех месяцев. При этом, безработному продолжат выплачивать пособие.