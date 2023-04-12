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И на парикмахера, и на водителя. В Омской области бесплатно обучат безработных

12 апреля 2023, 07:07
Фото: 1MI
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На профессиональное обучение безработных омичей выделили более 15 млн рублей

Новую специальность смогут получить более тысячи человек.

На профессиональное обучение безработных В Омской области из бюджета выделили более 15 млн рублей, сообщили сегодня, 12 апреля, в региональном минтруда. В службе занятости набирают слушателей на курсы профессиональной подготовки. Освоить новую специальность смогут более тысячи человек.

Омичи смогут получить специальности: водитель погрузчика, водитель категории «С» и «D», оператор станков с программным управлением, сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе, сестринское дело, парикмахер, швея, стропальщик, электромонтер и др. Срок обучения составляет от одного до трех месяцев. При этом, безработному продолжат выплачивать пособие.

«При организации профессионального обучения безработных мы опираемся, в первую очередь, на запросы работодателей. Важно, чтобы, получив новую специальность, человек нашел себе применение в долгосрочной перспективе», — рассказала начальник отдела профессионального обучения центра занятости Омска и Омского района Юлия Красова.

Как рассказали в минтруда, в прошлом году 77% обучившихся по программе смогли найти работу.

Подробную информацию о курсах для безработных можно получить в кадровом центре «Работа России» по адресам: улица 70 лет Октября, 25/2 и улица 22 Апреля, 19/1, а также по телефону 75-98-97.

Ранее Город55 сообщал, что на оборонный завод в Омске набирают сотрудников с зарплатой до 200 тысяч рублей. На ОМКБ требуются инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, полировщики лопаток, мастера участка, механики цеха, испытатели-механики авиационных двигателей, лаборанты химического анализа, токари, фрезеровщики, шлифовщики и другие.

Зарплаты до 200 тысяч. На оборонный завод Омска набирают рабочих и инженеров
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