Генерал-майор Липовой: в РФ действуют спящие ячейки террористов

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Он призвал граждан РФ проявлять бдительность и сплотиться в свете трагических событий в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.
Липовой отметил, что около 5 миллионов беженцев приехали на территорию России из Украины, и, возможно, некоторые из них прибыли неслучайно. Он также отметил, что за последние полгода возросло количество мелких диверсий, пожаров, подрывов и нападений в регионах, граничащих с Украиной. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что на территории России могут быть спящие ячейки террористов, которые периодически просыпаются и начинают свою террористическую деятельность по заданию.
Липовой считает, что безопасность можно обеспечить с помощью территориальных дружин и призывает граждан РФ проявлять бдительность и сплоченность. Он считает, что граждане должны иметь перед глазами телефоны экстренных служб, чтобы обратиться за помощью в случае опасности.