Генерал-майор Липовой: в РФ действуют спящие ячейки террористов

Липовой отметил, что около 5 миллионов беженцев приехали на территорию России из Украины, и, возможно, некоторые из них прибыли неслучайно. Он также отметил, что за последние полгода возросло количество мелких диверсий, пожаров, подрывов и нападений в регионах, граничащих с Украиной. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что на территории России могут быть спящие ячейки террористов, которые периодически просыпаются и начинают свою террористическую деятельность по заданию.