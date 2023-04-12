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Генерал-майор Липовой: в РФ действуют спящие ячейки террористов

12 апреля 2023, 12:29
В интервью для Pravda.Ru генерал-майор, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой высказал предположение о том, что на территорию России вместе с беженцами могли проникнуть диверсанты.

Он призвал граждан РФ проявлять бдительность и сплотиться в свете трагических событий в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.

Липовой отметил, что около 5 миллионов беженцев приехали на территорию России из Украины, и, возможно, некоторые из них прибыли неслучайно. Он также отметил, что за последние полгода возросло количество мелких диверсий, пожаров, подрывов и нападений в регионах, граничащих с Украиной. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что на территории России могут быть спящие ячейки террористов, которые периодически просыпаются и начинают свою террористическую деятельность по заданию.

Липовой считает, что безопасность можно обеспечить с помощью территориальных дружин и призывает граждан РФ проявлять бдительность и сплоченность. Он считает, что граждане должны иметь перед глазами телефоны экстренных служб, чтобы обратиться за помощью в случае опасности.

#Общество
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