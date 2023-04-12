«Газпромнефть-СМ» обеспечит омскими маслами оборудование Капитоновского месторождения

Инновационные смазочные материалы заменяют иностранные аналоги, ранее используемые на современных установках предприятия. Уникальная рецептура, разработанная специалистами «Газпромнефть — СМ», способна обеспечить узлы и механизмы оборудования дополнительной защитой от коррозии и образования углеродистых отложений, возникающих при контакте с газом. На площадках Капитоновского месторождения новые масла будут обслуживать специализированные мотокомпрессоры, работающие в условиях высоких эксплуатационных нагрузок и резких перепадов температур. После испытаний в течение 5000 часов инновационные смазочные материалы подтвердили высокое качество и соответствие техническим требованиям производителей самой современной компрессорной техники. Продукция «Газпромнефть — СМ» обеспечивает надежную работу специализированного оборудования на самых сложных и труднодоступных месторождениях страны, включая высокотехнологичные площадки на шельфе острова Сахалин и в регионах арктической зоны.