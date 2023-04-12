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«Газпромнефть-СМ» обеспечит омскими маслами оборудование Капитоновского месторождения

12 апреля 2023, 10:14
Фото: Стоян Васев
«Газпромнефть — смазочные материалы» начала поставки индустриальных масел для компрессорных установок нефтегазового месторождения в Оренбургской области.

Всесезонные смазочные материалы обеспечат бесперебойную работу двигателей и специализированного оборудования для сжатия и транспортировки попутного газа при добыче нефти. Поставки высококачественных масел стали очередным этапом реализации программы «Газпромнефть — СМ» по повышению уровня импортонезависимости российских предприятий. Ранее работа по внедрению отечественных смазочных материалов была проведена на оборудовании Восточного участка Оренбургского месторождения, в перспективе высококачественные масла «Газпромнефть — СМ» будут поставляться и на другие производственные площадки «Газпромнефть — Оренбурга».

Инновационные смазочные материалы заменяют иностранные аналоги, ранее используемые на современных установках предприятия. Уникальная рецептура, разработанная специалистами «Газпромнефть — СМ», способна обеспечить узлы и механизмы оборудования дополнительной защитой от коррозии и образования углеродистых отложений, возникающих при контакте с газом. На площадках Капитоновского месторождения новые масла будут обслуживать специализированные мотокомпрессоры, работающие в условиях высоких эксплуатационных нагрузок и резких перепадов температур. После испытаний в течение 5000 часов инновационные смазочные материалы подтвердили высокое качество и соответствие техническим требованиям производителей самой современной компрессорной техники. Продукция «Газпромнефть — СМ» обеспечивает надежную работу специализированного оборудования на самых сложных и труднодоступных месторождениях страны, включая высокотехнологичные площадки на шельфе острова Сахалин и в регионах арктической зоны.

Фото: Стоян Васев

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — СМ»:

«Обширный опыт помогает нам создавать качественные и высокотехнологичные масла, отвечающие самым современным требованиям мировых производителей нефтегазового оборудования. Перевод техники такого сложного объекта, как Капитоновское месторождение, на масла „Газпромнефть — СМ“ — результат работы модернизированных производственных площадок и собственного современного Научно-исследовательского центра. Благодаря уникальному оборудованию и инновационным цифровым платформам мы совершенствуем и разрабатываем новые композиции смазочных материалов, превосходящие зарубежные аналоги по ряду ключевых характеристик».

Евгений Капуста, генеральный директор «Газпромнефть — Оренбурга»:

«Переход на инновационные отечественные масла поможет нам укрепить независимость от зарубежных производителей и повысить экономическую эффективность предприятия. При этом мы переходим на продукцию высочайшего качества, которая обеспечивает высокий уровень защиты сложнейшего и крайне требовательного к расходным материалам компримирующего оборудования».

«Газпромнефть — Оренбург» — дочернее добывающее общество «Газпром нефти». Работает на территории трех районов Оренбургской области — Оренбургского, Новосергиевского, Переволоцкого, Сорочинского городского округа, также г. Оренбурга (пос. Бердянка и Самородово). Производственная деятельность ведется на 13 лицензионных участках, включающих в себя 10 месторождений углеводородного сырья.

#Экономика#Общество#Нефть#Омск
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