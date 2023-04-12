Эксперт объяснил, почему лечебное голодание может быть опасным

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Он объяснил: многие люди думают, что недельное голодание поможет вывести из организма вредные шлаки и токсины. Однако это сомнительная польза, пишет Общественная служба новостей.
Голодание может повредить работу ЖКТ, поджелудочной железы, желчного пузыря и привести к серьезным заболеваниям. Диетолог подчеркнул, что одна неделя голода в году не решит проблем с здоровьем, и рекомендует начинать оздоровление с небольших шагов.