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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Эксперт объяснил, почему лечебное голодание может быть опасным

12 апреля 2023, 18:08
Почему сокращение пищи на неделю может быть опасно, рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Он объяснил: многие люди думают, что недельное голодание поможет вывести из организма вредные шлаки и токсины. Однако это сомнительная польза, пишет Общественная служба новостей.

Голодание может повредить работу ЖКТ, поджелудочной железы, желчного пузыря и привести к серьезным заболеваниям. Диетолог подчеркнул, что одна неделя голода в году не решит проблем с здоровьем, и рекомендует начинать оздоровление с небольших шагов.

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