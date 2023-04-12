Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Диетолог Мансурова: миндаль перед сном способствует качественному сну

12 апреля 2023, 11:21
Врач-диетолог Ирина Мансурова поделилась советами, как улучшить качество сна с помощью правильного питания.

По словам специалиста, ужин лучше сделать за три часа до сна и выбрать легкие блюда без мяса, чтобы избежать переваривания пищи в ночное время. Для борьбы с бессонницей рекомендуется употреблять продукты с содержанием мелатонина и магния, такие как миндаль и грецкие орехи, пишет 360tv.ru.

Ромашковый чай также способствует хорошему отдыху. Кроме того, киви, богатое калием и фолиевой кислотой, также помогает улучшить качество сна.

#Общество
Подпишитесь
Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов
Сегодня, 11:52
«В Сибирь приходит зима». Синоптики заявили о сильном похолодании в Омской области
Сегодня, 03:12
Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились
Сегодня, 05:48
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Сегодня, 04:01
К омским кладбищам прирежут 33 га земли. Но будет это нескоро
Сегодня, 06:53
Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды
Сегодня, 06:13