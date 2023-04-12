Диетолог Мансурова: миндаль перед сном способствует качественному сну

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
По словам специалиста, ужин лучше сделать за три часа до сна и выбрать легкие блюда без мяса, чтобы избежать переваривания пищи в ночное время. Для борьбы с бессонницей рекомендуется употреблять продукты с содержанием мелатонина и магния, такие как миндаль и грецкие орехи, пишет 360tv.ru.
Ромашковый чай также способствует хорошему отдыху. Кроме того, киви, богатое калием и фолиевой кислотой, также помогает улучшить качество сна.