Диетолог Мансурова: миндаль перед сном способствует качественному сну

По словам специалиста, ужин лучше сделать за три часа до сна и выбрать легкие блюда без мяса, чтобы избежать переваривания пищи в ночное время. Для борьбы с бессонницей рекомендуется употреблять продукты с содержанием мелатонина и магния, такие как миндаль и грецкие орехи, пишет 360tv.ru.