Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Депутат Госдумы: "Отмена" России продолжится еще два года

12 апреля 2023, 17:57
Российская актриса кино и депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что продолжение попыток отмены России займет еще два года.

Драпеко отметила, что все будет зависеть от военных успехов России, которые, по ее мнению, увеличивают ее уважение в глазах других стран. Депутат также подчеркнула, что сейчас военный путь решения проблемы является единственным возможным, и многие помогают военным, собирая гуманитарную помощь. Она также сообщила о поездках с творческими агитбригадами в зону специальной военной операции.

Подпишитесь
Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов
Сегодня, 11:52
«В Сибирь приходит зима». Синоптики заявили о сильном похолодании в Омской области
Сегодня, 03:12
Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились
Сегодня, 05:48
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Сегодня, 04:01
К омским кладбищам прирежут 33 га земли. Но будет это нескоро
Сегодня, 06:53
Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды
Сегодня, 06:13