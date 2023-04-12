Депутат Госдумы: "Отмена" России продолжится еще два года

Драпеко отметила, что все будет зависеть от военных успехов России, которые, по ее мнению, увеличивают ее уважение в глазах других стран. Депутат также подчеркнула, что сейчас военный путь решения проблемы является единственным возможным, и многие помогают военным, собирая гуманитарную помощь. Она также сообщила о поездках с творческими агитбригадами в зону специальной военной операции.