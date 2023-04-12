Больше половины омичей рассказали, что в детстве мечтали стать космонавтами

В основном жители региона мечтали о космосе с 5 до 10 лет — таких оказалось 76%; 13% — до 5 лет, 8% — в 10-15 лет, и лишь 3% пронесли эту мечту дольше 15 лет. Детей вдохновляли образы советских космонавтов: Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой, Алексея Леонова. Примечательно, что среди мужчин желающих полететь в космос было больше, чем среди женщин (64% против 36%).