Больше половины омичей рассказали, что в детстве мечтали стать космонавтами

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:38
53% жителей Омской области в детстве мечтали стать космонавтами. Результаты исследований в День космонавтики, 12 апреля, приводит сервис по поиску работы Зарплата.ру. В опросе приняли участие 2230 человек в возрасте от 18 до 55 лет.
В основном жители региона мечтали о космосе с 5 до 10 лет — таких оказалось 76%; 13% — до 5 лет, 8% — в 10-15 лет, и лишь 3% пронесли эту мечту дольше 15 лет. Детей вдохновляли образы советских космонавтов: Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой, Алексея Леонова. Примечательно, что среди мужчин желающих полететь в космос было больше, чем среди женщин (64% против 36%).
Стоить заметить, что 57% взрослых респондентов и сейчас готовы были полететь в космос, если бы была такая возможность.
Ранее российские космонавты, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции (МКС), рассказали о своих планах на профессиональный праздник, хоть 12 апреля и не является официальным выходным днем на МКС.