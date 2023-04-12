Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Изображение материала

Больше половины омичей рассказали, что в детстве мечтали стать космонавтами

12 апреля 2023, 06:15
Фото: 1MI
Иллюстрация
Среди взрослых желающих полететь в космос тоже немало.

53% жителей Омской области в детстве мечтали стать космонавтами. Результаты исследований в День космонавтики, 12 апреля, приводит сервис по поиску работы Зарплата.ру. В опросе приняли участие 2230 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

В основном жители региона мечтали о космосе с 5 до 10 лет — таких оказалось 76%; 13% — до 5 лет, 8% — в 10-15 лет, и лишь 3% пронесли эту мечту дольше 15 лет. Детей вдохновляли образы советских космонавтов: Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой, Алексея Леонова. Примечательно, что среди мужчин желающих полететь в космос было больше, чем среди женщин (64% против 36%).

Стоить заметить, что 57% взрослых респондентов и сейчас готовы были полететь в космос, если бы была такая возможность.

Ранее российские космонавты, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции (МКС), рассказали о своих планах на профессиональный праздник, хоть 12 апреля и не является официальным выходным днем на МКС.

На МКС рассказали о планах на День космонавтики
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Космос#День космонавтики#Работа#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова
Вчера, 03:01
«В Сибирь приходит зима». Синоптики заявили о сильном похолодании в Омской области
Сегодня, 03:12
Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились
Сегодня, 05:48
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Сегодня, 04:01
Омский депконтроля отказался расширять зону уборки для бизнеса из-за СВО
Сегодня, 04:45
Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды
Сегодня, 06:13