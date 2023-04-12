Автоэксперт советует менять фильтры воздуха после пепельного выброса на Камчатке

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Об этом рассказал Петр Шкуматов, автоэксперт, в интервью для NEWS.ru. Он отметил, что замена фильтров будет необходима через несколько километров пути, чтобы избежать того, что воздух перестанет поступать в мотор и автомобиль заглохнет.
Шкуматов предупредил, что в случае, если мелкие частицы пепла пройдут через неправильно установленный или бракованный фильтр, это может привести к повреждению двигателя и радиатора. Пыль забивает радиатор, что нарушает теплообмен и может вызвать перегрев двигателя и его поломку.
В подобной ситуации специалист советует обращать внимание на поведение автомобиля и температуру охлаждающей жидкости.
Юрий Демянчук, глава вулканической станции в поселке Ключи, сообщил, что последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке пока трудно определить из-за плохой погоды и облачности. Ночное извержение продолжалось примерно пять часов, а утром над Ключами наблюдалась огромная пепловая туча, в результате которой днем стало темно, как ночью.
Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.