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Автоэксперт советует менять фильтры воздуха после пепельного выброса на Камчатке

12 апреля 2023, 17:56
Вследствие мощного выброса пепла на Камчатке автолюбителям придется менять воздушные фильтры, которые пострадали от мелкой пыли.

Об этом рассказал Петр Шкуматов, автоэксперт, в интервью для NEWS.ru. Он отметил, что замена фильтров будет необходима через несколько километров пути, чтобы избежать того, что воздух перестанет поступать в мотор и автомобиль заглохнет.

Шкуматов предупредил, что в случае, если мелкие частицы пепла пройдут через неправильно установленный или бракованный фильтр, это может привести к повреждению двигателя и радиатора. Пыль забивает радиатор, что нарушает теплообмен и может вызвать перегрев двигателя и его поломку.

В подобной ситуации специалист советует обращать внимание на поведение автомобиля и температуру охлаждающей жидкости.

Юрий Демянчук, глава вулканической станции в поселке Ключи, сообщил, что последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке пока трудно определить из-за плохой погоды и облачности. Ночное извержение продолжалось примерно пять часов, а утром над Ключами наблюдалась огромная пепловая туча, в результате которой днем стало темно, как ночью.

Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.

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