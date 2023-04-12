Алкоголь и вредная привычка «убили» 63-летнего жителя Омской области

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
В Омской области силовики разбираются во всех нюансах смертельного пожара в селе Александровка Азовского района, который унес жизнь 63-летнего пенсионера.
«Во вторник, 11 апреля, около 06:15 поступило сообщение о пожаре в частном доме на одной из улиц села. При тушении возгорания в одной из комнат было обнаружено тело мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Погибшим оказался хозяин дома. Причина его смерти пока не установлена, тело направлено в морг для вскрытия.
Между тем эксперты уже озвучили предварительную версию трагедии — курение в состоянии алкогольного опьянения. Однако точные выводы будут сделаны только после проведения пожарно-технической экспертизы.