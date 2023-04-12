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Алкоголь и вредная привычка «убили» 63-летнего жителя Омской области

12 апреля 2023, 06:02
Фото: 1MI
Причиной пожара называют непотушенную сигарету
Мужчина не пережил пожар в собственном доме. Возгорание, предварительно, случилось из-за курения в пьяном виде.

В Омской области силовики разбираются во всех нюансах смертельного пожара в селе Александровка Азовского района, который унес жизнь 63-летнего пенсионера.

«Во вторник, 11 апреля, около 06:15 поступило сообщение о пожаре в частном доме на одной из улиц села. При тушении возгорания в одной из комнат было обнаружено тело мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Погибшим оказался хозяин дома. Причина его смерти пока не установлена, тело направлено в морг для вскрытия.

Между тем эксперты уже озвучили предварительную версию трагедии — курение в состоянии алкогольного опьянения. Однако точные выводы будут сделаны только после проведения пожарно-технической экспертизы.

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#Василий Попов#Смерть#ЧП#Алкоголь#Курение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Азовский район
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