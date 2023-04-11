Жители Омской области пожаловались на состояние дороги Русская Поляна – Сибиряк

Как сообщили в региональном минтрансе, с мая по ноябрь в 2022 году здесь организовывали ямочный ремонт на общей площади 1 287 кв. м. Этим летом здесь также залатают ямы и восстановят основание, но о сроках проведения комплексного ремонта дороги Русская Поляна — Сибиряк пока речи не идет.