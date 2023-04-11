Жители Омской области пожаловались на состояние дороги Русская Поляна – Сибиряк

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В редакцию Города55 обратилась жительница села Сибирское Русско-Полянского района. Состояние дороги, ведущей к населенному пункту, оставляет желать лучшего. По словам женщины, последний раз ее комплексно ремонтировали еще при губернаторе Леониде Полежаеве.
Речь идет о дороге регионального значения Русская Поляна — Сибиряк протяженностью 46 км, которая связывает несколько крупных сел юга области. На преодоление этого расстояния сельчанам требуется два, а то и три часа, так как дорожное полотно разрушено.
В прошлом году в Сибирском проходило прощание с погибшим на спецоперации 33-летним комбайнером. Осенью сюда съехались знакомые бойца из близлежащих деревень, а также жители соседних районов области. Ехать им пришлось по разбитой дороге. Региональную трассу после этого подлатали, но основательного ремонта не было.
«Ситуацию эту знаем. Неоднократно поступают жалобы и от жителей, и от организаций, осуществляющих деятельность на данном направлении. К сожалению, финансирования из областного бюджета пока нет. В „Управлении дорожного хозяйства Омской области“ нам отвечали, что на приведение дороги в нормативное состояние нужно порядка 800 млн рублей», — дал комментарий Городу55 заместитель главы Русско-Полянского района Сергей Бурлак.
Как сообщили в региональном минтрансе, с мая по ноябрь в 2022 году здесь организовывали ямочный ремонт на общей площади 1 287 кв. м. Этим летом здесь также залатают ямы и восстановят основание, но о сроках проведения комплексного ремонта дороги Русская Поляна — Сибиряк пока речи не идет.
«Вопрос ремонта дороги будет рассмотрен дополнительно в последующие годы в случае увеличения ассигнований дорожного фонда Омской области», — добавили в профильном министерстве.
Местные жители также рассказали о проблемах с общественным транспортом.
«К нам даже автобусы не ходят из-за дорог, были сняты. Люди без транспорта остались. Только газель, которая не каждый день идет. Люди из деревни, чтобы добраться до района, заказывают такси за 2500 рублей. Аптеки в деревне нет, приходится людям ездить, кто как может. А дороги ужасны», — посетовала женщина.
Пассажирские перевозки же, по информации пресс-службы минтранса, осуществляются. Город55 обратился в экономический отдел муниципального района, который отвечает за организацию перевозок, но на момент публикации начальника отдела не было на рабочем месте. Остальные сотрудники комментировать ситуацию отказались.