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Жители Омской области пожаловались на состояние дороги Русская Поляна – Сибиряк

11 апреля 2023, 09:43
Фото: Город55
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В прошлом году жители соседних деревень с трудом добирались сюда на прощание с погибшим на Украине.

В редакцию Города55 обратилась жительница села Сибирское Русско-Полянского района. Состояние дороги, ведущей к населенному пункту, оставляет желать лучшего. По словам женщины, последний раз ее комплексно ремонтировали еще при губернаторе Леониде Полежаеве.

Речь идет о дороге регионального значения Русская Поляна — Сибиряк протяженностью 46 км, которая связывает несколько крупных сел юга области. На преодоление этого расстояния сельчанам требуется два, а то и три часа, так как дорожное полотно разрушено.

В прошлом году в Сибирском проходило прощание с погибшим на спецоперации 33-летним комбайнером. Осенью сюда съехались знакомые бойца из близлежащих деревень, а также жители соседних районов области. Ехать им пришлось по разбитой дороге. Региональную трассу после этого подлатали, но основательного ремонта не было.

«Ситуацию эту знаем. Неоднократно поступают жалобы и от жителей, и от организаций, осуществляющих деятельность на данном направлении. К сожалению, финансирования из областного бюджета пока нет. В „Управлении дорожного хозяйства Омской области“ нам отвечали, что на приведение дороги в нормативное состояние нужно порядка 800 млн рублей», — дал комментарий Городу55 заместитель главы Русско-Полянского района Сергей Бурлак.

Как сообщили в региональном минтрансе, с мая по ноябрь в 2022 году здесь организовывали ямочный ремонт на общей площади 1 287 кв. м. Этим летом здесь также залатают ямы и восстановят основание, но о сроках проведения комплексного ремонта дороги Русская Поляна — Сибиряк пока речи не идет.

«Вопрос ремонта дороги будет рассмотрен дополнительно в последующие годы в случае увеличения ассигнований дорожного фонда Омской области», — добавили в профильном министерстве.

Местные жители также рассказали о проблемах с общественным транспортом.

«К нам даже автобусы не ходят из-за дорог, были сняты. Люди без транспорта остались. Только газель, которая не каждый день идет. Люди из деревни, чтобы добраться до района, заказывают такси за 2500 рублей. Аптеки в деревне нет, приходится людям ездить, кто как может. А дороги ужасны», — посетовала женщина.

Пассажирские перевозки же, по информации пресс-службы минтранса, осуществляются. Город55 обратился в экономический отдел муниципального района, который отвечает за организацию перевозок, но на момент публикации начальника отдела не было на рабочем месте. Остальные сотрудники комментировать ситуацию отказались.

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#Ремонт дорог#Строительство и ремонт дорог#Село сибирское#Русско-Полянский район#Город#Жалобы#Транспорт#Новости#Омская область#Алина Ясинская
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