Внимание, розыск! В Омске двое неизвестных ограбили мужчину без сознания

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В правоохранительные органы с заявлением о краже обратился 49-летний житель Октябрьского округа, сообщили сегодня, 11 апреля, в пресс-службе омской полиции.
Выяснилось, что потерпевший накануне вечером возвращался домой. На улице мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание. Когда омич пришел в себя, то обнаружил, что у него пропала сумка, в которой, в том числе, находилась банковская карта с пин-кодом. Позже потерпевшему стали приходить сообщения о списании денег, в общей сложности на 70 тысяч рублей.
Оперативники просмотрели запись с камер видеонаблюдения и вычислили предполагаемых преступников. Полицейские просят всех, кто узнал на видео подозреваемых, обратиться по телефонам: 79-34-02, 8-951-428-98-17 или 102. Конфиденциальность гарантируется.