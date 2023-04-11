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Внимание, розыск! В Омске двое неизвестных ограбили мужчину без сознания

11 апреля 2023, 08:07
Фото: 1MI
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Омские полицейские разыскивают двоих злоумышленников, укравших 70 тысяч с чужой карты

Омич потерял сознание прямо на улице, когда возвращался вечером домой.

В правоохранительные органы с заявлением о краже обратился 49-летний житель Октябрьского округа, сообщили сегодня, 11 апреля, в пресс-службе омской полиции. 

Выяснилось, что потерпевший накануне вечером возвращался домой. На улице мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание. Когда омич пришел в себя, то обнаружил, что у него пропала сумка, в которой, в том числе, находилась банковская карта с пин-кодом. Позже потерпевшему стали приходить сообщения о списании денег, в общей сложности на 70 тысяч рублей.

Оперативники просмотрели запись с камер видеонаблюдения и вычислили предполагаемых преступников. Полицейские просят всех, кто узнал на видео подозреваемых, обратиться по телефонам: 79-34-02, 8-951-428-98-17 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

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#Евгений Игишев#Полиция#Банковская карта#Вор#Происшествия#Омск#Омская область#Криминал#Видео
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