Внимание, розыск! В Омске двое неизвестных ограбили мужчину без сознания

Выяснилось, что потерпевший накануне вечером возвращался домой. На улице мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание. Когда омич пришел в себя, то обнаружил, что у него пропала сумка, в которой, в том числе, находилась банковская карта с пин-кодом. Позже потерпевшему стали приходить сообщения о списании денег, в общей сложности на 70 тысяч рублей.