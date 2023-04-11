Владельцы омских киосков и павильонов добились отмены завышенного норматива на мусор

Омский областной суд рассмотрел дело по искам заместителя прокурора Омской области и двух бизнесменов о признании недействующим одного из положений приказа РЭК Омской области от «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области», который касался нормативов накопления мусора для торговых павильонов и киосков.