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Владельцы омских киосков и павильонов добились отмены завышенного норматива на мусор

11 апреля 2023, 05:31
Фото: 1MI
Спор решился только в суде
Этот вопрос решился только после обращения прокуратуры и предпринимателей в суд.

Омский областной суд рассмотрел дело по искам заместителя прокурора Омской области и двух бизнесменов о признании недействующим одного из положений приказа РЭК Омской области от «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области», который касался нормативов накопления мусора для торговых павильонов и киосков.

«В заявлении прокурора указывалось, что после обращения предпринимателей была проведена проверка установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов для объектов категории «киоски, торговые павильоны, лотки» из расчета на 1 квадратный метр объекта: 0.274 кубических метра в месяц, 3285 кубических метров в год; 19.284 килограмм в месяц, 231.41 килограмм в год», - пояснили в Омском областном суде.

Выяснилось, что эти нормативы чересчур превышают как нормы, которые утверждены приказом для других торговых объектов, так и аналогичные нормативы, действующие в других регионах Сибирского федерального округа.

По запросу региональной прокуратуры РЭК Омской области представил паспорта торговых точек соответствующей категории, а также ведомости сезонных замеров массы и объема отходов за 2016 год. Их тщательный анализ и показал, что все расчеты были ошибочными.

«В частности, обратили внимание на то, что замеры отходов для определения нормативов проводились с нарушением установленных правил. Помимо этого сводные сезонные ведомости были составлены формально, экономическая обоснованность оспариваемых нормативов не подтверждена, доказательства их установления для киосков и павильонов не представлены», - объяснили в пресс-службе суда.

В итоге суд исследовал все доказательства и решил признать оспариваемое положение недействующим с момента вступления решения суда в законную силу. РЭК Омской области будет обязана принять новый нормативный акт с новыми тарифами.

В суде подчеркнули, что судебный акт в силу пока не вступил. 

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#Василий Попов#Прокуратура#Общество#Город#Жалобы#Новости#Омск#Омская область#Россия
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