В Омской области в Черлакском районе простятся с погибшим мобилизованным

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Черлаксом районе завтра, 12 апреля, простятся с военнослужащим Никитой Бойко, погибшим в ходе проведения спецоперации. В течение трех месяцев мужчина считался пропавшим без вести.
«К сожалению, информация о гибели нашего друга, брата, товарища подтвердилась, как бы мы ни надеялись на обратное. Пропавший без вести в конце декабря, Никита Бойко погиб в бою. Спустя 3 месяца напряженного ожидания новостей, тело Никиты привезут на родину для похорон», — сообщили друзья Никиты Бойко в социальных сетях.
28-летний Никита Бойко был мобилизован в конце сентября в поселке Черлак.
Прощание пройдет 12 апреля в Черлакском районном доме культуры по адресу ул. Победы, 72, в 10:00.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Никиты Бойко.