Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Изображение материала

В Омской области в Черлакском районе простятся с погибшим мобилизованным

11 апреля 2023, 08:26
Фото: 1MI
Военнослужащий в течение трех месяцев считался погибшим без вести.

В Черлаксом районе завтра, 12 апреля, простятся с военнослужащим Никитой Бойко, погибшим в ходе проведения спецоперации. В течение трех месяцев мужчина считался пропавшим без вести.

«К сожалению, информация о гибели нашего друга, брата, товарища подтвердилась, как бы мы ни надеялись на обратное. Пропавший без вести в конце декабря, Никита Бойко погиб в бою. Спустя 3 месяца напряженного ожидания новостей, тело Никиты привезут на родину для похорон», — сообщили друзья Никиты Бойко в социальных сетях.

28-летний Никита Бойко был мобилизован в конце сентября в поселке Черлак.

Прощание пройдет 12 апреля в Черлакском районном доме культуры по адресу ул. Победы, 72, в 10:00.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Никиты Бойко.

В Исилькульском районе Омской области простились с погибшим в СВО
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Сво#Погиб#Погибшие#Мобилизация#Мобилизованные
Подпишитесь
Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова
Сегодня, 03:01
Дебри превратились в дерби. Названы популярные ошибки омичей на «Тотальном диктанте»
Сегодня, 06:03
Олег Смолин анонсировал визит федерального министра Фалькова в Омскую область
Сегодня, 04:14
Наталья Макарова стала исполняющим обязанности ректора ОмГПУ
Сегодня, 03:03
Из-за предельного уровня дефицита бюджета омским МУПам придется платить больше
Сегодня, 05:51
Депутаты Омского горсовета одобрили новый устав «Тепловой компании»
Сегодня, 05:09