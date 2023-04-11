В Омске за 2,2 миллиона рублей разработают план адаптации к климатическим изменениям

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
Для Омской области решили разработать региональный план адаптации к изменениям климата. Исполнителю работ в областном минприроды готовы заплатить 2 220 000 рублей.
Заявки принимают до 18 апреля, а итоги аукциона обещают подвести уже 20 апреля.
Как следует из проекта контракта, у победителя торгов будет 90 рабочих дней на подготовку плана адаптации к климатическим изменениям.
«Цель оказания услуг — разработка регионального плана адаптации к изменениям климата на территории Омской области с учетом комплексной оценки тенденций изменения климатических условий в Омской области, определения и оценки климатических рисков и возможного ущерба от их воздействия, региональных особенностей, а также долгосрочного характера этих мер, их масштабности и глубины воздействия на различные стороны жизни населения и экономики региона», — говорится в проекте контракта.
За 2,2 млн рублей подрядчику нужно будет подготовить информацию о характерных климатических рисках — ретроспективных за прошедшие 30 лет и прогнозных, собрать сведения о существующих и возможных климатических рисках опасного уровня. Кроме того, минприроды интересует, какие риски могут быть для хозяйственной и иной деятельности, отраслей экономики, а также к какому ущербу это может привести.
Среди других задач, которые стоят перед исполнителем работ:
Напомним, что на территории Омской области стартовал сезон природных пожаров. В этом материале Город55 рассказывал, в каких районах уже установили пожароопасный сезон.