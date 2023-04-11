В Омске за 2,2 миллиона рублей разработают план адаптации к климатическим изменениям

За 2,2 млн рублей подрядчику нужно будет подготовить информацию о характерных климатических рисках — ретроспективных за прошедшие 30 лет и прогнозных, собрать сведения о существующих и возможных климатических рисках опасного уровня. Кроме того, минприроды интересует, какие риски могут быть для хозяйственной и иной деятельности, отраслей экономики, а также к какому ущербу это может привести.