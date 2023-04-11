В Омске участки на 2-й Дачной отдают под строительство новых многоквартирных домов

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В департаменте архитектуры городской администрации ищут застройщиков для возведения многоквартирных домов средней этажности на улице 2-й Дачной. Речь идет о двух земельных участках № 22 (кадастровый номер 55:36:070401:3818) и № 24 (55:36:070401:3823), которые освободились после сноса аварийных домов.
Арендовать земельный участок площадью 2020 кв. м можно за 2980000 рублей (это начальный размер ежегодной платы). Договор аренды будет действовать 4 года и 10 месяцев. Стоимость арендной платы за второй участок площадью 2260 кв. м составляет 3334000 рублей. С победителем аукциона планируют заключить договор аренды на срок до 5 лет и 6 месяцев.
Отметим, что на обоих участках можно построить дома высотой в 3-5 этажей.
Заявки от застройщиков будут принимать с 13 апреля до 12 мая. Определить победителей аукционов обещают 17 мая.
Кстати, вчера в минстрое Омской области поделились планами по строительству нового жилого комплекса «Снегири» в районе улицы Светловская. ЖК будет включать 19 многоквартирных домов. Реализовать проект планируют к 2034 году.