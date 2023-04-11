Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Изображение материала

В Омске участки на 2-й Дачной отдают под строительство новых многоквартирных домов

11 апреля 2023, 05:40
Фото: 1MI
Иллюстрация
Участки недалеко от дендросада освободились после расселения и сноса аварийного жилья.

В департаменте архитектуры городской администрации ищут застройщиков для возведения многоквартирных домов средней этажности на улице 2-й Дачной. Речь идет о двух земельных участках № 22 (кадастровый номер 55:36:070401:3818) и № 24 (55:36:070401:3823), которые освободились после сноса аварийных домов.

Арендовать земельный участок площадью 2020 кв. м можно за 2980000 рублей (это начальный размер ежегодной платы). Договор аренды будет действовать 4 года и 10 месяцев. Стоимость арендной платы за второй участок площадью 2260 кв. м составляет 3334000 рублей. С победителем аукциона планируют заключить договор аренды на срок до 5 лет и 6 месяцев.

Отметим, что на обоих участках можно построить дома высотой в 3-5 этажей.

Заявки от застройщиков будут принимать с 13 апреля до 12 мая. Определить победителей аукционов обещают 17 мая.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Кстати, вчера в минстрое Омской области поделились планами по строительству нового жилого комплекса «Снегири» в районе улицы Светловская. ЖК будет включать 19 многоквартирных домов. Реализовать проект планируют к 2034 году.

Компании омского бизнесмена Капустина одобрили строительство дома в селе Троицкое
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дома#Аукцион#Торги#Застройщик#Земельный участок#Департамент архитектуры#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова
Сегодня, 03:01
Дебри превратились в дерби. Названы популярные ошибки омичей на «Тотальном диктанте»
Сегодня, 06:03
Олег Смолин анонсировал визит федерального министра Фалькова в Омскую область
Сегодня, 04:14
Наталья Макарова стала исполняющим обязанности ректора ОмГПУ
Сегодня, 03:03
Из-за предельного уровня дефицита бюджета омским МУПам придется платить больше
Сегодня, 05:51
Депутаты Омского горсовета одобрили новый устав «Тепловой компании»
Сегодня, 05:09