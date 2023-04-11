В Омске участки на 2-й Дачной отдают под строительство новых многоквартирных домов

Арендовать земельный участок площадью 2020 кв. м можно за 2980000 рублей (это начальный размер ежегодной платы). Договор аренды будет действовать 4 года и 10 месяцев. Стоимость арендной платы за второй участок площадью 2260 кв. м составляет 3334000 рублей. С победителем аукциона планируют заключить договор аренды на срок до 5 лет и 6 месяцев.