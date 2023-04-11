В Омске оценили возможности городского бюджета в сложившихся условиях

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Омской области в последние дни на первый план снова вышли финансовые вопросы. О существующих проблемах с бюджетом во время встречи с депутатом Госдумы Олегом Смолиным говорил в том числе и врио губернатора Виталий Хоценко.
Регион, обладая развитым производством и большим количеством жителем, является одним из самых бедных в Сибирском федеральном округе.
В городской администрации признали, что в последние годы выросли объемы межбюджетных трансфертов, однако существующих средств все равно недостаточно с учетом накопившихся в Омске проблем. Особенно серьезных вложений требует переселение людей из аварийного и ветхого жилья, проведение капитального ремонта в домах, ремонт школ и детских садов, строительство и ремонт дорог и мостов, а также благоустройство общественных пространств. Так, только на решение вопроса с переселением омичей из аварийного жилищного фонда необходимо минимум 4,5 млрд рублей.
Самой большой статьей расходов, как уже отмечалось ранее, является ликвидация четырех несанкционированных свалов в городе. На решение давней проблемы власти в ближайшее время потратят 2,1 млрд рублей.
В мэрии не раз подчеркивали, что в сложившейся ситуации требуется изменить систему распределения налоговых поступлений или увеличить дотации из регионального бюджета. В случае отсутствия изменений — бюджет города не вынесет нагрузки, что также будет тормозить и развитие Омска.