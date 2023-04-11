В Омске оценили возможности городского бюджета в сложившихся условиях

В городской администрации признали, что в последние годы выросли объемы межбюджетных трансфертов, однако существующих средств все равно недостаточно с учетом накопившихся в Омске проблем. Особенно серьезных вложений требует переселение людей из аварийного и ветхого жилья, проведение капитального ремонта в домах, ремонт школ и детских садов, строительство и ремонт дорог и мостов, а также благоустройство общественных пространств. Так, только на решение вопроса с переселением омичей из аварийного жилищного фонда необходимо минимум 4,5 млрд рублей.