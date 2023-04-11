В Омске стартовал набор добровольцев на СВО. В нашем материале представлена информация о новом приказе Минобороны РФ и дается ответ на вопрос относительно отправки срочников на Украину.

В Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВО

Кого из омичей возьмут добровольцами на СВО на Украине?

Критерии отбора добровольцев из Омска в зону спецоперации

Будет ли в Омске вторая волна частичной мобилизации в 2023 году?

Кому из омичей начали приходить повестки с 1 апреля 2023 года?