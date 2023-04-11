Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В Минюсте Российской Федерации был зарегистрирован новый приказ министра обороны РФ от 15.02.2023 № 67. В документе установлен порядок заключения контракта, а также можно найти сведения о требованиях к кандидатам, которые планируют участвовать в боевых действиях на Украине.
К примеру, в приложении № 1 к приказу можно ознакомиться с требованиями к заполнению заявления и анкеты. Какую персональную информацию требуется указать для рассмотрения заявления на заключение контракта:
В дополнение к заявлению требуется предоставить копии документов, которые подтверждают уровень образования, семейное положение. Необходимо приложить к нему фотографии 3×4 см.
Военные комиссариаты регистрируют заявление в день подачи и принимают к дальнейшему рассмотрению. В приложении № 2 приказа можно уточнить требования к автобиографии, которую гражданин должен направить в военный комиссариат. В приложении № 5 перечислены требования к здоровью и уровню физической подготовленности кандидатов.
Обратите внимание, что, помимо приказа Минобороны РФ, в 2023 году были утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана. Они прописаны в постановлении от 04.03.2023 № 342.
В этом постановлении указано, что лица, которые вступили в добровольческие формирования, смогут получить соответствующее удостоверение и все льготы, которые им полагаются по действующему закону.
На сайте кабмина представлены такие сведения:
«Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и прав на полагающиеся по закону льготы», — говорится в сообщении.
В приложении № 5 приказа министра обороны РФ от 15.02.2023 № 67 представлена информация о том, кого могут взять в добровольцы для участия в СВО на Украине. Граждане, подающие заявление, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к состоянию здоровья.
Так, у кандидата в добровольцы не должно быть увечий, из-за которых его могут признать негодным к службе. Важно, чтобы не было тяжелых легочных патологий, кардиологических и сосудистых поражений, эпилепсии и других соматических расстройств, иначе с гражданином не заключат контракт.
Для оценки уровня физической подготовленности проверяются такие качества, как быстрота, сила и выносливость. Мужчинам, которые подали заявление в кандидаты, требуется сдать нормативы по бегу, сгибаниям рук или подтягиваниям, рывку гири.
Женщинам, которые подали заявление на поступление в добровольческие формирования, следует сдать нормативы по бегу, разгибаниям рук, наклонам и подъему туловища.
Обратите внимание, что заявление на вступление в добровольческие формирования могут вернуть в случае, если у кандидата нет гражданства РФ, в отношении него ведется дознание или ему назначено наказание, связанное с употреблением запрещенных веществ.
Как упоминалось выше, кандидатам в добровольцы в рамках отбора потребуется пройти проверку состояния здоровья и уровня физической подготовленности. Помимо этого, им необходимо представить подробную автобиографию и заполнить анкету согласно установленному образцу.
В рамках проведения отборочных мероприятий в военкомате кандидату следует объяснить, с какой целью он планирует принимать участие в специальной военной операции. Это поможет оценить степень мотивированности и готовность к выполнению боевых задач.
Для оценки состояния здоровья потребуется пройти медкомиссию Это нужно, чтобы исключить у кандидата на СВО тяжелые хронические патологии, травмы и контузии. В рамках обследования у психиатра оцениваются индивидуальные особенности личности.
«То, что касается требований по здоровью, это абсолютно справедливо, ведь многие хотят служить добровольцами, но если человек хочет, но не может выполнять по объективным причинам обязанности по несению военной службы, то смысла брать его нет. Что касается мотивации, тоже надо посмотреть, ведь добровольца без мотивации не бывает», — отметил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В средствах массовой информации неоднократно появлялись данные о вручении повесток с просьбой явиться в военкомат. Однако в Минобороны России не планируется проведение второй волны частичной мобилизации. Соответствующие сведения были представлены на брифинге Национального центра управления обороной РФ.
«Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию», — отмечается на брифинге.
Повестки с 1 апреля начали получать граждане, которые должны пройти срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ был ранее подписан главой России Владимиром Путиным.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тыс. человек», – говорится в тексте указа.
Согласно тексту, представленному в документе, в рамках весеннего призыва 2023 года планируется направить на службу 147 000 человек. Помимо этого, в указе регламентировано увольнение со службы солдат и матросов, старшин, сержантов, срок службы по призыву которых заканчивается.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу еще в ноябре 2022 года давал комментарий, что призывники, которые проходят срочную службу, не будут направлены в зону СВО. При этом их могут направить в соседние с СВО регионы, о чем сообщал Андрей Картаполов.
«Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться также не будут», — уточнил парламентарий.
Обратите внимание, что солдаты-срочники смогут выполнять упрощенные задачи, находясь в миротворческом контингенте. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что к этой деятельности должны привлекать в добровольном порядке. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы.