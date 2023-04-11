В Омск хотят вернуть хоккейный турнир Мемориал имени Виктора Блинова

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
На пресс-конференции по итогам сезона хоккейного клуба «Авангард» генеральный менеджер команды Рашид Хабибулин рассказал о планах возвращения в Омск традиционного Мемориала имени Виктора Блинова.
«В предсезонке начнем готовиться в Омске. Предсезонный турнир в Сочи как был, так и останется. Плюс уже есть очень большая вероятность, что в Омск вернется традиционный турнир, который проводился ранее. Ориентировочно это произойдет в 20-х числах августа. Уже есть подтверждение и желание команд принять участие в этом турнире», — заявил Хабибулин.
При этом, по заверениям и генменеджера и главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца, турнир будет носить традиционное название.
«Менять название никто не будет, это неправильно. Турнир носил имя заслуженного и легендарного человека. Это уже традиция, а они очень важны», — уверен Кравец.
Добавим, что первый Мемориал имени Виктора Блинова провели еще в 1982 году, а прервалась эта традиция в 2018 году после вынужденного переезда «Авангарда» в подмосковную Балашиху.