В Госдуме ужесточили ответственность за проникновение на объекты обязательной охраны

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Это касается объектов войск нацгвардии, МЧС, СВР, МВД, ФСБ, структур ФСИН, а также объектов, отнесенных к ведению органа исполнительной власти в сфере мобилизации. За проникновение на эти объекты нарушителю будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 40 до 60 часов, либо административный арест на срок до 10 суток. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Больший штраф и более серьезное наказание предусмотрено за проникновение на объекты ВС, объекты топливно-энергетического комплекса и важные государственные объекты, охрана которых осуществляется войсками нацгвардии. За это правонарушение предлагается штрафовать на сумму от 75 до 200 тысяч рублей, либо наказывать обязательными работами на срок от 60 до 120 часов или административным арестом на срок до 15 суток.