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Published Сегодня, 17:22

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Updated Сегодня, 17:24

В Госдуме ужесточили ответственность за проникновение на объекты обязательной охраны

11 апреля 2023, 17:22
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект, уточняющий ответственность за самовольное проникновение на особо важные и режимные объекты, подлежащие обязательной охране.

Это касается объектов войск нацгвардии, МЧС, СВР, МВД, ФСБ, структур ФСИН, а также объектов, отнесенных к ведению органа исполнительной власти в сфере мобилизации. За проникновение на эти объекты нарушителю будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 40 до 60 часов, либо административный арест на срок до 10 суток. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Больший штраф и более серьезное наказание предусмотрено за проникновение на объекты ВС, объекты топливно-энергетического комплекса и важные государственные объекты, охрана которых осуществляется войсками нацгвардии. За это правонарушение предлагается штрафовать на сумму от 75 до 200 тысяч рублей, либо наказывать обязательными работами на срок от 60 до 120 часов или административным арестом на срок до 15 суток.

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