В Госдуме ужесточили ответственность за проникновение на объекты обязательной охраны

Это касается объектов войск нацгвардии, МЧС, СВР, МВД, ФСБ, структур ФСИН, а также объектов, отнесенных к ведению органа исполнительной власти в сфере мобилизации. За проникновение на эти объекты нарушителю будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 40 до 60 часов, либо административный арест на срок до 10 суток. Об этом пишет Общественная служба новостей.