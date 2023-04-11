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Ученые из Тюмени рассказали, как улучшить почву биоуглем из органических отходов

11 апреля 2023, 17:36
Ученые из Тюменского государственного университета предложили использовать биоуголь из органических отходов для улучшения свойств почвы и повышения ее плодородности.

Они объяснили, что опилки, солома и скорлупа кедровых орехов после термической переработки превращаются в высокопористый углеродный материал, который улучшает структуру и водно-воздушный баланс почвы. Об этом пишет Общественная служба новостей.

По результатам экспериментов, биоуголь из пшеничной соломы и коровьего навоза позволил повысить прирост массы мягкой яровой пшеницы на 14-23%. Ученые подчеркнули, что такое удобрение экологичнее, чем применяемые сейчас минеральные составы, и может помочь снизить количество органических отходов, направляемых на свалки, а также частично сократить выбросы парниковых газов.

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