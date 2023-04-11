Ученые из Тюмени рассказали, как улучшить почву биоуглем из органических отходов

По результатам экспериментов, биоуголь из пшеничной соломы и коровьего навоза позволил повысить прирост массы мягкой яровой пшеницы на 14-23%. Ученые подчеркнули, что такое удобрение экологичнее, чем применяемые сейчас минеральные составы, и может помочь снизить количество органических отходов, направляемых на свалки, а также частично сократить выбросы парниковых газов.