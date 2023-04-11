Телемедицина ВСК — «Выбор №1» в сфере охраны здоровья человека

«В программу стратегического развития ВСК заложены принципы улучшения сервиса компании на благо клиентов. И сегодня мы видим среди них рост востребованности телемедицины. „Цифровая клиника“ как раз создана, чтобы сделать путь пациента к выздоровлению максимально быстрым и эффективным. С момента запуска проекта мы провели более 25 тысяч консультаций, и показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. Это отличные показатели, которые подтверждены полученной нами премией „Выбор №1“. Наши услуги отмечены профессионалами из медицинской отрасли, что дает ВСК дополнительный стимул развиваться дальше», — заявил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.