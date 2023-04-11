Шесть омских школьников вышли в финал интеллектуального турнира «Газпром нефти»

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:08
Завершился региональный этап интеллектуального турнира «Газпром нефти» — «Умножая таланты». Полуфиналистам и финалистам вручили дипломы всероссийского конкурса. Также для ребят провели познавательную экскурсию на высокотехнологичные объекты предприятия.
«Компания „Газпром нефть“ уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала региона. Участие в таких масштабных турнирах, как „Умножая таланты“, дает омским школьникам уникальную возможность ближе познакомиться со сферой нефтепереработки. Все они могут стать участниками программы подготовки кадров „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“ и в перспективе сделать первые шаги в профессии нашем предприятии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
По итогам регионального этапа шесть одаренных старшеклассников из Омской области отправятся на финал конкурса в Санкт-Петербург, где поборются за главный приз — победители получат до 18 дополнительных баллов при поступлении в ведущие технические вузы страны. Среди них Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет и Омский Государственный Технический Университет. Эта возможность появилась благодаря тому, что в 2022 году турнир вошел в перечень официальных мероприятий Министерства просвещения РФ.
В региональном Минобразования отмечают, что с каждым годом конкурс становится все популярнее.
«Омский НПЗ каждый год при проведении регионального этапа турнира открывает детям уникальные образовательные возможности вне зависимости от места проживания. В этот раз школьники Омской области подали на 20% заявок больше, чем в прошлом году. Активно проявили себя ребята из сельских районов. Они подали более 60 заявок, а некоторые из них стали финалистами», — рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Омской области Иван Кротт.
Напомним, всероссийский турнир «Умножая таланты» проводится с 2015 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В ходе состязаний школьники решают реальные производственные задачи по инжинирингу, IT в нефтегазовой сфере, нефтехимии и математике. На региональном уровне доклады участников оценивают эксперты ОНПЗ. Специалисты предприятия также дают советы и делятся со школьниками своим профессиональным опытом.