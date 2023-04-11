Шесть омских школьников вышли в финал интеллектуального турнира «Газпром нефти»

По итогам регионального этапа шесть одаренных старшеклассников из Омской области отправятся на финал конкурса в Санкт-Петербург, где поборются за главный приз — победители получат до 18 дополнительных баллов при поступлении в ведущие технические вузы страны. Среди них Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет и Омский Государственный Технический Университет. Эта возможность появилась благодаря тому, что в 2022 году турнир вошел в перечень официальных мероприятий Министерства просвещения РФ.