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Пьяное курение довело молодого омича до больничной койки

11 апреля 2023, 04:16
Фото: 1MI
При пожаре пострадал 31-летний омич
Вредная привычка, по заключению экспертов, стала причиной пожара.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах пожара в доме по улице Красный Путь, 141, где пострадал 31-летний омич.

«Ночью в субботу, 8 апреля, около 23:25 часов в одной из комнат произошло возгорания. В результате пожара пострадал один из жильцов», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Мужчину доставили в одну из городских больниц, где у него диагностировали отравление угарным газом и госпитализировали.

Между тем, эксперты уже назвали предварительную причину инцидента — курение в состоянии алкогольного опьянения.

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#Василий Попов#Пожары#ЧП#Пострадавшие#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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