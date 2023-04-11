Пьяное курение довело молодого омича до больничной койки

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:18
В Омске силовики разбираются во всех нюансах пожара в доме по улице Красный Путь, 141, где пострадал 31-летний омич.
«Ночью в субботу, 8 апреля, около 23:25 часов в одной из комнат произошло возгорания. В результате пожара пострадал один из жильцов», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Мужчину доставили в одну из городских больниц, где у него диагностировали отравление угарным газом и госпитализировали.
Между тем, эксперты уже назвали предварительную причину инцидента — курение в состоянии алкогольного опьянения.