Олег Смолин анонсировал визит федерального министра Фалькова в Омскую область

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Глава федерального министерства высшего образования и науки Валерий Фальков собирается посетить Омск через месяц, 18 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ от Омской области, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин.
«Во время моей встречи с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко министр подтвердил свои планы. Надеюсь, что на этот раз уж точно все получится», — сообщил Смолин.
Предполагается, что федеральный министр будет в Омске два дня — 18 и 19 мая.
Ранее Олег Смолин сообщал о согласовании ректора ОмГПУ Ивана Кротта на пост министра образования Омской области. Накануне, 10 апреля, было официально объявлено о назначении Кротта на эту должность.