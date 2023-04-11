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Олег Смолин анонсировал визит федерального министра Фалькова в Омскую область

11 апреля 2023, 04:14
Фото: minobrnauki.gov.ru
Федеральный министр должен прилететь в Омск в мае 2023 года.

Глава федерального министерства высшего образования и науки Валерий Фальков собирается посетить Омск через месяц, 18 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ от Омской области, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин.

«Во время моей встречи с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко министр подтвердил свои планы. Надеюсь, что на этот раз уж точно все получится», — сообщил Смолин.

Предполагается, что федеральный министр будет в Омске два дня — 18 и 19 мая.

Ранее Олег Смолин сообщал о согласовании ректора ОмГПУ Ивана Кротта на пост министра образования Омской области. Накануне, 10 апреля, было официально объявлено о назначении Кротта на эту должность.

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#Ольга Акамова#Министр#Образование#Высшее образование#Город#Общество#Новости#Омская область
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