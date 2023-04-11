Олег Смолин анонсировал визит федерального министра Фалькова в Омскую область

Глава федерального министерства высшего образования и науки Валерий Фальков собирается посетить Омск через месяц, 18 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ от Омской области, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин.