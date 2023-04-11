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Нарушила на 65 тысяч. У омички забрали автомобиль за неуплату штрафов

11 апреля 2023, 07:21
Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Омской области

Омичка накопила больше 80 штрафов и лишилась автомобиля

К делу пришлось подключиться судебным приставам.

В прошлом году рекордсменкой по количеству неоплаченных административных штрафов ГИБДД стала 31-летняя омичка. У нее накопилась внушительная сумма для оплаты, которую она вносить за нарушение ПДД не собиралась.

Непоколебимая в своих решениях женщина накопила долг на общую сумму 65 тыс рублей. А вообще, по закону, оплатить штраф нужно в течение 60 дней после того, как его выписали. На борьбу с нарушительницей были вызваны судебные приставы, но ее не испугало 81 лежащее на столе УФССП исполнительное производство.

Омичка не спешила с добровольной уплатой долгов, так что ее вдобавок ко всему заставили выплатить исполнительский сбор. Его размер составляет 7% от суммы долга, и должен быть не меньше 1 тыс рублей. По итогу общий долг женщины превысил уже 100 тыс рублей, однако даже это не побудило гонщицу разобраться с накопившимися проблемами.

Тогда приставы пошли на следующий шаг. В начале апреля нарушительницу застали врасплох, когда она двигалась по городу на своей Lada Priora 2009 года выпуска. На автомобиль был наложен арест. Если владелица не оплатит долги в ближайшее время, то машину заберут в счет погашения долга, а пока она находится на спецстоянке, рассказали в пресс-службе омской федеральной службы судебных приставов.

До этого еще один нарушитель чуть не лишился авто, но уже из-за долгов по коммунальным услугам. За пару лет омич задолжал больше 200 тыс рублей. Арест престижной иномарки так взволновал мужчину, что он внес в итоге всю необходимую сумму, а также неоплаченные его супругой штрафы ГИБДД.

Lexus за долги. Омич едва не лишился авто из-за неоплаченных счетов за услуги ЖКХ
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#Алина Ясинская#Арест автомобиля#Административный штраф#Штраф ГИБДД#Нарушение пдд#УФССП#Общество#Новости#Омск
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