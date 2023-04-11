Тогда приставы пошли на следующий шаг. В начале апреля нарушительницу застали врасплох, когда она двигалась по городу на своей Lada Priora 2009 года выпуска. На автомобиль был наложен арест. Если владелица не оплатит долги в ближайшее время, то машину заберут в счет погашения долга, а пока она находится на спецстоянке, рассказали в пресс-службе омской федеральной службы судебных приставов.