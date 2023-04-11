Над Омском пролетел вертолет со свитером «Авангарда»

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Сегодня, 11 апреля, над Омском пролетел вертолет с огромным свитером хоккейного клуба «Авангард». Как рассказал Городу55 представитель аэродрома Марьяновка, воздушное судно прошло путь через весь город, начиная с юга. Заказчиком полета выступил хоккейный клуб.
Но не обошлось без происшествий. Около 11 часов утра рекламная конструкция с символикой хоккейного клуба упала возле G-Drive Арены, сообщили в пресс-службе омской транспортной прокуратуры. К счастью, никто не пострадал. В ведомстве же теперь проверят, почему свитер упал с вертолета. К расследованию происшествия подключился и региональный следком.
Ранее в пресс-службе омского «Авангарда» объявили дату торжественного закрытия сезона 2022/2023. Мероприятия состоятся на G-Drive Арене завтра, 12 апреля, в 18:30 часов. Для болельщиков приготовили развлекательную программу: мастер-шоу на льду, конкурсы с призами, ряд активностей. Вдобавок к этому омичи получат возможность пообщаться с любимыми хоккеистами «Авангарда».
Напомним, «Авангард» завершил нынешний хоккейный сезон, уступив казанскому «Ак Барсу» в финале Восточной конференции.