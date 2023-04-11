Над Омском пролетел вертолет со свитером «Авангарда»

Но не обошлось без происшествий. Около 11 часов утра рекламная конструкция с символикой хоккейного клуба упала возле G-Drive Арены, сообщили в пресс-службе омской транспортной прокуратуры. К счастью, никто не пострадал. В ведомстве же теперь проверят, почему свитер упал с вертолета. К расследованию происшествия подключился и региональный следком.