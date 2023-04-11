Место для детей и бездомных. Аварийный именной дом депутата в Омске так и не снесли

Объект признали аварийным в 2014-м году, а спустя семь лет, к 2022-му — расселили всех жильцов, которых, по нашим данным, было 26 человек. Прокуратура оценит, на каком этапе сноса постройка и утилизируется ли строительный мусор с территории.