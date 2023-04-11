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Место для детей и бездомных. Аварийный именной дом депутата в Омске так и не снесли

11 апреля 2023, 08:20
Фото: Город55

Омская прокуратура выясняет, почему не полностью снесен аварийный дом

Речь идет о двухэтажном доме по улице 20-я Линия.

Прокуратура организовала проверку работы администрации Центрального округа, в частности, как продвигается снос аварийного дома 1954 года постройки по улице 20-я Линия, 25. Ранее на это здании висела мемориальная табличка, посвященная революционеру и депутату Всероссийского учредительного собрания Арнольду Нейбуту.

Снос организовали в конце января этого года, но, по словам местных жителей, больше они не видят, чтобы на территории проводились какие-либо работы. Более того, полуразрушенный дом облюбовали бездомные и подростки, которым явно небезопасно там находиться.

Объект признали аварийным в 2014-м году, а спустя семь лет, к 2022-му — расселили всех жильцов, которых, по нашим данным, было 26 человек. Прокуратура оценит, на каком этапе сноса постройка и утилизируется ли строительный мусор с территории.

Ранее сотрудники ведомства обнаружили развалины в Кировском округе на улице Новостройка и Южная. Признанные аварийными жилые дома после расселения должны были снести, но органы местного самоуправления выполнили работу не до конца.

Развалины на Новостройке. Прокуроры заставили сровнять с землей аварийные дома
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#Алина Ясинская#Прокуратура#Снос дома#Аварийный дом#Город#Новости#Омск
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