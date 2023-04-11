Место для детей и бездомных. Аварийный именной дом депутата в Омске так и не снесли

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Прокуратура организовала проверку работы администрации Центрального округа, в частности, как продвигается снос аварийного дома 1954 года постройки по улице 20-я Линия, 25. Ранее на это здании висела мемориальная табличка, посвященная революционеру и депутату Всероссийского учредительного собрания Арнольду Нейбуту.
Снос организовали в конце января этого года, но, по словам местных жителей, больше они не видят, чтобы на территории проводились какие-либо работы. Более того, полуразрушенный дом облюбовали бездомные и подростки, которым явно небезопасно там находиться.
Объект признали аварийным в 2014-м году, а спустя семь лет, к 2022-му — расселили всех жильцов, которых, по нашим данным, было 26 человек. Прокуратура оценит, на каком этапе сноса постройка и утилизируется ли строительный мусор с территории.
Ранее сотрудники ведомства обнаружили развалины в Кировском округе на улице Новостройка и Южная. Признанные аварийными жилые дома после расселения должны были снести, но органы местного самоуправления выполнили работу не до конца.