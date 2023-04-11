Казань стала самым дорогим городом для отдыха на майские праздники

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
5,4% пользователей проведут длинные выходные в Казани, где ночь в отеле стоит в среднем 4,2 тысячи рублей", - сообщает ФедералПресс. Большинство туристов остановятся в четырехзвездочных отелях (42%), в то время как каждый третий человек выберет хостелы, 16% выберут трехзвездочные отели, а 5% остановятся в пятизвездочных и двухзвездочных отелях.
Санкт-Петербург остается самым популярным городом среди путешественников, его посещает 21% туристов, которые тратят в среднем 2,6 тысячи рублей за ночь в отеле. Другие востребованные направления в рейтинге включают Москву, Сочи и Калининград.