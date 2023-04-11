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Published Сегодня, 14:28

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Казань стала самым дорогим городом для отдыха на майские праздники

11 апреля 2023, 14:28
Согласно исследованию онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip, Казань, столица Татарстана, обогнала популярные туристические направления, такие как Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Калининград, по средней стоимости ночи в отеле во время майских праздников.

5,4% пользователей проведут длинные выходные в Казани, где ночь в отеле стоит в среднем 4,2 тысячи рублей", - сообщает ФедералПресс. Большинство туристов остановятся в четырехзвездочных отелях (42%), в то время как каждый третий человек выберет хостелы, 16% выберут трехзвездочные отели, а 5% остановятся в пятизвездочных и двухзвездочных отелях.

Санкт-Петербург остается самым популярным городом среди путешественников, его посещает 21% туристов, которые тратят в среднем 2,6 тысячи рублей за ночь в отеле. Другие востребованные направления в рейтинге включают Москву, Сочи и Калининград.

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