Казань стала самым дорогим городом для отдыха на майские праздники

5,4% пользователей проведут длинные выходные в Казани, где ночь в отеле стоит в среднем 4,2 тысячи рублей", - сообщает ФедералПресс. Большинство туристов остановятся в четырехзвездочных отелях (42%), в то время как каждый третий человек выберет хостелы, 16% выберут трехзвездочные отели, а 5% остановятся в пятизвездочных и двухзвездочных отелях.