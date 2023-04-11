Как правильно ухаживать за кожей весной: советы косметолога

Рената Айвазова отмечает, что питание также играет важную роль в уходе за кожей. Рацион должен включать больше овощей, фруктов, орехов и зеленых листьев, которые содержат важные витамины и питательные вещества. Она советует также использовать профессиональные процедуры, такие как Hydrafacial и курс биоревитализации, чтобы восстановить здоровье кожи и подготовить ее к лету.