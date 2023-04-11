Как правильно ухаживать за кожей весной: советы косметолога

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Рената Айвазова рекомендует комплексный подход, который включает профессиональный и домашний уход. Она отмечает, что для каждого типа и состояния кожи нужны свои средства, поэтому лучше всего обратиться к специалисту, чтобы получить профессиональную помощь, пишет iz.ru.
Врач-косметолог советует увлажнять кожу с помощью специальных сывороток, пить достаточное количество воды и очищать и отшелушивать кожу с помощью скрабов. Кроме того, очень важно защищать кожу от весеннего солнца и использовать кремы с SPF со значением 20 или 30. Для лучшего ухода дома рекомендуется использовать различные маски, которые подбираются с учетом особенностей кожи.
Рената Айвазова отмечает, что питание также играет важную роль в уходе за кожей. Рацион должен включать больше овощей, фруктов, орехов и зеленых листьев, которые содержат важные витамины и питательные вещества. Она советует также использовать профессиональные процедуры, такие как Hydrafacial и курс биоревитализации, чтобы восстановить здоровье кожи и подготовить ее к лету.