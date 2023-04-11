Имущество разорившегося ЗАО «Русь» под Омском выставили на продажу за 114 млн рублей

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Конкурсный управляющий ЗАО «Русь» Владимир Наймаер объявил торги на земельные участки и здания предприятия в рамках реализации имущества банкрота. 320 объектов движимого и недвижимого имущества продаются единым лотом. Его начальная цена — 114 522 876 рублей.
Лот включает в себя земельные участки, здания мастерских, стоянок, цехов, птичников, свинарников, гаражей, складов, а также теплотрассу, водопровод, различную сельскохозяйственную технику и транспортные средства. Находятся они в деревне Трубецкое и селе Азово Азовского района. Состояние всего имущества — неудовлетворительное.
Заявки от участников будут ждать до 25 мая. Подвести итоги торгов обещают 31 мая. Преимущественное право покупки будет у сельскохозяйственных производителей, которые ведут свою деятельность на прилегающих к землям ЗАО «Русь» участках.
Банкротом ЗАО признали еще в октябре 2015 года. С 2020 года конкурсным управляющим на предприятии стал представитель саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» Владимир Наймаер.
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