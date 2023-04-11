Имущество разорившегося ЗАО «Русь» под Омском выставили на продажу за 114 млн рублей

Лот включает в себя земельные участки, здания мастерских, стоянок, цехов, птичников, свинарников, гаражей, складов, а также теплотрассу, водопровод, различную сельскохозяйственную технику и транспортные средства. Находятся они в деревне Трубецкое и селе Азово Азовского района. Состояние всего имущества — неудовлетворительное.