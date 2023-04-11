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Имущество разорившегося ЗАО «Русь» под Омском выставили на продажу за 114 млн рублей

11 апреля 2023, 10:35
Фото: 1MI
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Земельные участки, здания складов, цехов, птичников, свинарников, гаражей и ремонтных мастерских продаются единым лотом.

Конкурсный управляющий ЗАО «Русь» Владимир Наймаер объявил торги на земельные участки и здания предприятия в рамках реализации имущества банкрота. 320 объектов движимого и недвижимого имущества продаются единым лотом. Его начальная цена — 114 522 876 рублей.

Лот включает в себя земельные участки, здания мастерских, стоянок, цехов, птичников, свинарников, гаражей, складов, а также теплотрассу, водопровод, различную сельскохозяйственную технику и транспортные средства. Находятся они в деревне Трубецкое и селе Азово Азовского района. Состояние всего имущества — неудовлетворительное.

Заявки от участников будут ждать до 25 мая. Подвести итоги торгов обещают 31 мая. Преимущественное право покупки будет у сельскохозяйственных производителей, которые ведут свою деятельность на прилегающих к землям ЗАО «Русь» участках.

Банкротом ЗАО признали еще в октябре 2015 года. С 2020 года конкурсным управляющим на предприятии стал представитель саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» Владимир Наймаер.

Напомним, что в Омске банкротят ООО «Санрайс». В Арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельным должником обратилось ООО «Риконт», зарегистрированное в Южном Бутово. Здесь Город55 рассказывал об истории долга в 120 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Банкротство#Банкрот#Имущество#Торги#Аукцион#Город#Бизнес#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Азовский район
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