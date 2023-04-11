Хакеры атаковали систему Федеральной таможенной службы России

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Ведомости». Специалисты ФТС и других ведомств работают над восстановлением работоспособности системы, которая уже частично функционирует.
В настоящее время в пунктах пропуска на границе инспекторы проводят таможенные операции с использованием бумажных носителей. Тем не менее, процесс пересечения границы физическими лицами не пострадал.
Представитель ФТС рекомендовал участникам внешнеэкономической деятельности обращаться на «горячие линии» региональных таможенных управлений в случае возникновения проблем в пунктах пропуска.