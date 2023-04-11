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Хакеры атаковали систему Федеральной таможенной службы России

11 апреля 2023, 17:42
Хакерская атака привела к частичному параличу единой информационной системы таможенных органов (ЕИС ТО) Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Ведомости». Специалисты ФТС и других ведомств работают над восстановлением работоспособности системы, которая уже частично функционирует.

В настоящее время в пунктах пропуска на границе инспекторы проводят таможенные операции с использованием бумажных носителей. Тем не менее, процесс пересечения границы физическими лицами не пострадал.

Представитель ФТС рекомендовал участникам внешнеэкономической деятельности обращаться на «горячие линии» региональных таможенных управлений в случае возникновения проблем в пунктах пропуска.

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